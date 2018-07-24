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سياسة

تركيا: لسنا مجبرين على الالتزام بالعقوبات الأمريكية ضد إيران

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
24/7/2018

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن بلاده ليست مجبرة على الالتزام بقرارات العقوبات الأمريكية ضد إيران.

وأضاف أن تركيا تعارض العقوبات الأمريكية ضد إيران،ـ مشيرًا إلى أن تركيا تلتزم مثل كل بلد بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة ضد إيران، إلا أنها غير مجبرة على الالتزام بالعقوبات الأمريكية.

وذكَّر الوزير التركي بعدم مشاركة بلاده في العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوربي ضد روسيا، وقال: "نحن لا نرى أن العقوبات المفروضة كانت صائبة. هذا موقف مبدئي نتبناه، وغير مرتبط بشروط معيَّنة".

وقال تشاووش أوغلو "عقدنا اجتماعات مع الولايات المتحدة في أنقرة وأبلغناها بصراحة: تركيا تحصل على النفط والغاز من أذربيجان وإيران وروسيا والعراق. إذا لم أشتر من إيران الآن، فمن أين أسد هذه الحاجة؟"

وأكد الوزير أن تركيا ستبقى محافظة على مواقفها المبدئية حتى لو قامت الولايات المتحدة بتسليمها فتح الله غولن، زعيم حركة غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/تموز 2016.

المصدر : وكالات
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