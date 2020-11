بريطانيا: التظاهر ضد أمير قطر بـ 20 جنيها إسترلينيا

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن شركات توظيف ممثلين تبحث عن متظاهرين مقابل 20 جنيها إسترلينيا لكل ممثل يتظاهر عند بوابة دوانينغ ستريت (مقر الحكومة) ضد زيارة أمير قطر إلى لندن الثلاثاء.

وقالت صحيفة الغارديان البريطانية إن الاتهامات تذهب إلى منافسي قطر الخليجيين الذين يدفعون خلق انطباع بعدم رضا البريطانيين عن الزيارة.

ونقلت الغارديان عن دبلوماسي قطري قوله إن الدول المحاصرة لبلاده لها تاريخ طويل في استئجار المتظاهرين لتشويه سمعة الذين يختلفون معهم، مشيرا إلى أنه على الرغم من محاولات نشر الأكاذيب حول قطر إلا أن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من شأنها أن تعزز الشراكة التاريخية والإستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة.

I do movie etc extras work. Just received this from an agency I don't usually work with.

They need a rent a crowd for the President of Qatar at Downing St @guardian @BBCNews @mrjamesob pic.twitter.com/xwd7XtzWzB

— Wash yer mitts (@andywash) July 23, 2018