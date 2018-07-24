"الصحة" في غزة تحذر من من وقوع الكارثة

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة من وقوع أزمة حادة بالمستشفيات جراء نفاد الوقود.
نفاد الوقود من المستشفيات:
- مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الصحة بغزة أشرف أبو مهادي، قال إن ما تبقى من منحة الوقود المقدمة من دولة قطر والإمارات والبنك الإسلامي، في فبراير/شباط الماضي، بالكاد يكفي حتى الأسبوع الأول أو الثاني من الشهر المقبل.
- مهادي أضاف خلال، مؤتمر صحفي، الثلاثاء "هذا يعني أن الأزمات الصحية ستزيد، وستؤدي إلى توقف العديد من الخدمات الصحية"، مشيرًا إلى أن مستشفيات القطاع، تحتاج إلى 450 ألف لتر وقود شهريًا بالحد الأدنى، دون مراكز الرعاية الأولية، والمباني الإدارية.
- أبو مهادي تابع "كما أن هذه المولدات التي تسد النقص في الكهرباء جراء انقطاع لأكثر من 16 ساعة يوميًا، تحتاج إلى صيانة مستمرة وبعضها مازال يعمل رغم انتهاء عمره الافتراضي".
- وأردف مهادي "إن أزمة نقص الوقود، تستنزف من الوزارة الموارد والجهود، والوقت الذي كان من المفروض أن يبذل في تطوير العمل الصحي".
- وزارة الصحة في غزة تؤكد أنها "ستستمر في العمل بالإجراءات التقشفية وتزيد منها؛ للحفاظ على كميات الوقود لأكبر فترة مكنة، وإن كان هذا لا يمثل الحل".
- وطالب أبو مهادي "الجهات والمؤسسات العربية والمحلية والدولية، وكل العاملين في القطاع الصحي، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كميات كافية وثابتة من الوقود لتضمن تشغيل مولدات مرافق وزارة الصحة الفلسطينية".
- تعتمد وزارة الصحة الفلسطينية، في سد النقص بساعات وصل التيار الكهربائي إلى مستشفياتها ومراكزها على تشغيل المولدات الكهربائية لديها.
- يعاني القطاع الذي يعيش فيه نحو مليوني نسمة، من أزمة كهرباء حادة عمرها يقارب 10 سنوات، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 16-20 ساعة يوميًا.
فتح جزئي لمعبر كرم أبوسالم:
- إسرائيل تعيد (الثلاثاء) فتح معبر كرم أبوسالم الرئيسي للبضائع مع قطاع غزة، بشكل جزئي، بعد أن أغلقته في التاسع من يوليو/تموز الحالي .
- ليبرمان وزير الدفاع الإسرائييلي قرر إعادة فتح معبر (كرم أبوسالم) جزئيًا.
- بيان صادر عن مكتب ليبرلمان قال إن المعبر يمكن أن يعود الى النشاط الكامل قريبًا "شرط التوقف التام عن إطلاق البالونات والتوتر على الحدود".
- في التاسع من تموز/يوليو أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبو سالم الذي تمر عبره معظم السلع إلى القطاع المحاصر.
- في 17 يوليو/تموز شددت سلطات الاحتلال القيود ومنعت وصول الوقود إلى القطاع وخفضت منطقة الصيد التي تفرضها على غزة من 6 إلى ثلاثة أميال بحرية.
- اندلعت احتجاجات سلمية حاشدة تحمل اسم "مسيرات العودة"، ودارت مواجهات على الحدود بين غزة وإسرائيل في 30 مارس/آذار
- قتل خلال مواجهات مسيرات العودة 149 فلسطينيا على الأقل بنيران الاحتلال.