الإليزيه يبحث عن مخرج لفضيحة حارس ماكرون

أعلنت الرئاسة الفرنسية -التي تشهد أزمة كبيرة هي الأولى في عهد إيمانويل ماكرون على خلفية قضية ألكسندر بينالا- أنّ الرئيس الفرنسي سيخرج عن صمته ويتحدث في هذا الملف.

ولم يُدل الرئيس الفرنسي حتى الآن مباشرة بتصريحات بشأن القضية، واكتفى بالتأكيد أنه سيتحدث علنا في الأمر "في الوقت الذي يراه ملائما".

البحث عن مخرج:

المتحدث باسم الحكومة بينجامين غريفو أكد الإثنين أن الرئيس "هادئ وعازم بشدة على كشف الحقيقة" في قضية بينالا.

اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد في الإليزيه مع رئيس وزرائه إدوار فيليب ووزير الداخلية جيرار كولومب وكبار المسؤولين.

مقربون من الرئيس قالوا في وقت سابق إنه سيتحدث ما إن يتم تحديد مجموعة من العناصر.

يُواصل مسؤولو المعارضة استهداف ماكرون بشدة بسبب صمته إثر المعلومات التي كشفتها صحيفة "لوموند".

هذه هي أخطر أزمة يواجهها ماكرون منذ انتخابه.

ماكرون في عين العاصفة:

حمّل وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب في شهادته (الإثنين) أمام لجنة برلمانية في قضية بينالا، أجهزة الرئيس مسؤولية الحادث.

اعتبر وزير الداخلية أنه كان من مسؤولية الرئاسة إبلاغ القضاء بأعمال العنف التي ارتكبها موظف لديها.

كولومب، وهو من الوزراء الرئيسيين، تحت القسم أمام لجنة تحقيق نيابية قال إنه أُبلغ بالواقعة في الثاني من مايو/أيار.

وقعت الحادثة في الأول من مايو وصوّر فيها بينالا وهو يضرب ويهين أشخاصا رغم أنه لم يكن سوى "مراقب" للتظاهرة في الأول من مايو/ أيار.

وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب يدلي شهادته أمام لجنة برلمانية-23 يوليو

بينالا، صاحب الواقعة، أدان "الاستغلال الإعلامي والسياسي" لتدخّله في تظاهرة.

بينالا أوضح أنه كان يرغب في "مساعدة" الشرطيين في مواجهة المتظاهرين.

بينالا قال إنه رصد "شخصين عنيفين" وأراد "المساعدة على السيطرة عليهما".

ألكسندر بينالا في صورة ترجع ليوم الأول من مايو – يوم الحادثة

ولم يوقف بينالا (26 عاما) عن العمل سوى لأسبوعين في مايو/أيار بعد الواقعة.

إثر الكشف عما حصل، تم طرده واتهامه خصوصا بممارسة "العنف بالاتفاق مع آخرين".

تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من كبار ضباط الشرطة بسبب تسليم بينالا لقطات كاميرات مراقبة صورت الحادث.

أدت الفضيحة إلى فتح ثلاثة تحقيقات قضائية وبرلمانية وإدارية، وعهد بهذه الأخيرة إلى "شرطة الشرطة" التي يفترض أن تسلم تقريرها نهاية هذا الأسبوع.

ازدياد الضغوط على ماكرون بسبب "بينالاغيت":