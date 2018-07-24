إسرائيل تسقط مقاتلة سورية والتوتر يتصاعد في الجولان المحتل

قالت إسرائيل إنها أسقطت طائرة حربية سورية دخلت المجال الجوي الواقع تحت سيطرتها فوق هضبة الجولان.

لكن دمشق قالت إن نيران أطلقت على الطائرة أثناء مشاركتها في غارات على مقاتلي المعارضة داخل سوريا.

وأفاد بيان صادر عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان بأن جنودها "رصدوا حطاما محترقا يسقط من طائرة" على مسافة عشرة كيلومترات تقريبا داخل الأراضي السورية جنوب شرقي المنطقة العازلة في الجولان.

ونقلت وكالة رويترز عن "مصدر غير سوري مقرب من دمشق" إن الطائرة سقطت في منطقة يسيطر عليها تنظيم الدولة قرب الجولان وإن قائدها قتل.

وصعدت هذه الواقعة من التوتر القائم منذ أسابيع على حدود الجولان المحتل حيث أعلنت إسرائيل حالة التأهب القصوى مع اقتراب قوات النظام السوري بدعم من روسيا من استعادة أراض يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وفيما يلي أبرز ردود الأفعال على الحادث:

موقف تل أبيب:

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الطائرة السورية "انتهكت على نحو جسيم اتفاقية فصل القوات بيننا وبين سوريا". وأضاف أن إسرائيل" قامت بالعمل المناسب".

ودوت صفارات الإنذار للمرة الثانية خلال يومين في الجولان حيث رأى شهود أثر صاروخين في السماء. وقال الجيش إنه أطلق صاروخين من طراز باتريوت لاعتراض طائرة سورية من طراز سوخوي بعد أن قطعت مسافة كيلومترين داخل مجال جوي تسيطر عليه إسرائيل رغم تحذيرها.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه كان هناك تصعيد في القتال السوري قرب الجولان قبل واقعة إسقاط الطائرة.

وقال: "وجهنا تحذيرات ورسائل عبر قنوات عديدة وبلغات مختلفة عدة مرات خلال اليوم من أجل تفادي إساءة الحسابات والفهم أو أي انتهاك للمجال الجوي الإسرائيلي".

وأضاف عن الطائرة "أسقطناها وتحطمت… على الأرجح في الجزء الجنوبي من الجولان السورية".

وتابع "ليس لدينا أي معلومات حتى الآن عن الطيارين. ليس لدي علم بأي أنباء عن رصد مظلات ولا نعلم ما إذا كان قد تم العثور على أي طيارين".

موقف دمشق:

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن إسرائيل استهدفت طائرة حربية سورية أثناء قيامها بغارات في المجال الجوي السوري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "العدو الإسرائيلي يؤكد تبنيه للمجاميع الإرهابية المسلحة ويستهدف إحدى طائراتنا الحربية التي تدك تجمعاتهم في منطقة صيدا على أطراف وادي اليرموك في الأجواء السورية".

وقالت إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية إن الطائرة سقطت على بعد 15 كيلومترا داخل الأراضي السورية ولم تدخل المجال الجوي للجولان المحتل.

موقف موسكو:

دفع التوتر المتصاعد بين إسرائيل وسوريا موسكو إلى القيام بوساطة وأرسلت وزير خارجيتها سيرجي لافروف ورئيس أركان قواتها المسلحة الاثنين لإجراء محادثات مع نتنياهو.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو رفض عرضا روسيا بإبقاء القوات الإيرانية على بعد 100 كيلومتر من حدود الجولان بوصفه غير كاف.

موقف الأمم المتحدة:

حذر نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط من "مسار مزعج من المواجهات الخطيرة والمتكررة" بين إسرائيل وسوريا.

وقال ملادينوف لمجلس الأمن "أدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بكل بنود اتفاق عام 1974 ودعم دور قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ".

وقالت وكالة رويترز إن أحد العاملين بها رصد من الطرف الجنوبي من الجولان المحتل العديد من الطائرات الحربية والطائرات الهليكوبتر في الأجواء فوق الأراضي السورية وكان بعضها يسقط قنابل. ورأي الشاهد أيضا المدفعية السورية المضادة للطائرات وهي ترد بإطلاق نيرانها.

وفي فبراير شباط أسقطت المدفعية السورية المضادة للطائرات طائرة إف-16 إسرائيلية. وسقطت تلك الطائرة في شمال إسرائيل أثناء عودتها من غارة على ما وصفتها إسرائيل بمنشأة عسكرية إيرانية في سوريا. وأصيب الطياران بعد قفزهما من الطائرة.