أردوغان: إسرائيل الدولة الأكثر فاشية بالعالم

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قانون الدولة القومية لليهود، مشددًا على أن ذلك الإجراء يثبت أن إسرائيل هي الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم.

وهذه أبرز تصريحات أردوغان:

إسرائيل أظهرت نفسها "كدولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية.

روح هتلر عاودت الظهور بين الإسرائيليين.

دعا العالمين الإسلامي والمسيحي، والمؤمنين بالديمقراطية والحرية، إلى التحرك ضد إسرائيل .

هتف نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم "اللعنة على اسرائيل".

انتقادات أردوغان تأتي وسط توتر بين إسرائيل وتركيا التي تنتقد بانتظام السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وأماكن العبادة في القدس.

قانون الدولة القومية لليهود:

أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، قانون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.

ينص القانون على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود.

يوضح القانون أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط .

ألغى القانون اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في البلاد.

القانون من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل.

نص القانون على أن الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه.

تواصل العمليات على الحدود: