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أردوغان: إسرائيل الدولة الأكثر فاشية بالعالم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
24/7/2018

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قانون الدولة القومية لليهود، مشددًا على أن ذلك الإجراء يثبت أن إسرائيل هي الدولة الأكثر فاشية وعنصرية في العالم.

وهذه أبرز تصريحات أردوغان:
  • إسرائيل أظهرت نفسها "كدولة إرهاب" بهجومها على الفلسطينيين بالدبابات والمدفعية.
  • روح هتلر عاودت الظهور بين الإسرائيليين.
  • دعا العالمين الإسلامي والمسيحي، والمؤمنين بالديمقراطية والحرية، إلى التحرك ضد إسرائيل.
  • هتف نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم "اللعنة على اسرائيل".
  • انتقادات أردوغان تأتي وسط توتر بين إسرائيل وتركيا التي تنتقد بانتظام السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين وأماكن العبادة في القدس.
قانون الدولة القومية لليهود:
  • أقر الكنيست الإسرائيلي، الخميس الماضي، قانون إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.
  • ينص القانون على أن حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود.
  • يوضح القانون أن الهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط.
  • ألغى القانون اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في البلاد.
  • القانون من القوانين الأساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في إسرائيل.
  • نص القانون على أن الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه.
تواصل العمليات على الحدود:
  • تعهد أردوغان بمواصلة العمليات على الحدود التركية حتى القضاء على التهديدات الأمنية.
  • أضاف أردوغان أنه لا أحد يملك حق انتقاد قانون جديد لمكافحة الإرهاب تعكف الحكومة على إعداده.
  • انقضى أمد حالة الطوارئ التي كانت تركيا فرضتها في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام 2016.
  • يقول معارضون إن مسودة القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، التي يناقشها البرلمان حاليا، ستمنح أردوغان سلطات أمنية كبيرة.
المصدر : وكالات
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