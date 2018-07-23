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سياسة|العراق

مقتل 3 مسلحين في هجوم على مبنى محافظة أربيل

قوات أمن في إقليم كردستان تتجمع بالقرب من مبنى المحافظة في أربيل
قوات أمن في إقليم كردستان تتجمع بالقرب من مبنى المحافظة في أربيل
23/7/2018

قالت مصادر أمنية (الإثنين) إن قوات الشرطة قلت 3 مسلحين اقتحموا مبنى محافظة أربيل بشمال كردستان العراق وتحصنوا فيه.       

وأضافت المصادر لوسائل إعلام محلية أن قوات الأمن سيطرت بالكامل على الطابقين الأول والثاني من مبنى محافظة أربيل قبل أن تقتحم الطابق الثالث، وتحاصر المسلحين الثلاثة الذين كانوا قد اقتحموا المبنى قبل بدء الدوام الرسمي فيه.      

ورجح مسؤولون أمنيون لوكالة رويترز أن المسلحين تابعين لتنظيم الدولة.

وحسب الصحف المحلية فإن قوات الأمن طوقت مبنى المحافظة من كل الجهات، فيما دخلت قوة للمبنى واشتبكت مع المسلحين قبل أن تقتل اثنين منهم وتصيب الثالث بجروح، حيث لفظ انفاسه لاحقاً.

وأسفر الهجوم، عن إصابة شرطي من أفراد حراسة المبنى، ولم تعرف بعد هوية المسلحين أو دوافعهم.

وفي العراق أيضا استمرت المظاهرات أمس (الأحد) في عدد من المحافظات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات.

ففي العاصمة بغداد، تظاهر مئات وسط ساحة التحرير مطالبين بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد.

كما خرجت مظاهرات في محافظات أخرى بينها "ذي قار، والمثنى، وبابل" طالبت جميعها بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل. 

المصدر : وكالات
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