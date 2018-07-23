فنانون ومعارضون سوريون ينعون "الفنانة الثائرة" مي سكاف

نعى فنانون ومعارضون سوريون (الاثنين) الممثلة والناشطة السورية الشهيرة، مي سكاف (49 عاما).

وتوفيت سكاف فجر (الاثنين) في العاصمة الفرنسية باريس، جراء تعرضها لأزمة قلبية.

وعُرفت سكاف بمواقفها المعارضة لنظام بشار الأسد، وبتأييدها للاحتجاجات ضده منذ بدايتها عام 2011.

واضطرت سكاف إلى مغادرة سوريا بعد إطلاق سراحها، حيث جرى اعتقالها عدة مرات، وكانت تعيش في باريس منذ العام 2013.

ونعى عشرات المعارضين والفنانين، بينهم أديب الشيشكلي، هادي العبد الله، نوار بلبل، محمد وأحمد ملص، المعروفين بالأخوين ملص، الفنانة الراحلة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق معارضون سوريون على سكاف ألقابا، منها: "الفنانة الثائرة" و"الفنانة الحرة" و"أيقونة الثورة".

وسكاف من مواليد العاصمة السورية دمشق، عام 1969، ودرست الأدب الفرنسي في جامعة دمشق، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.