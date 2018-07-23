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سياسة|كندا

شاهد: مقتل شخصين وإصابة 12 في إطلاق نار بكندا

23/7/2018

قالت السلطات الكندية إن مسلحا فتح النار بأحد شوارع مدينة تورونتو شرق البلاد مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين منهم فتاة صغيرة فيما عُثر لاحقا على جثة المسلح المشتبه به.

وقال مارك سوندرز قائد شرطة تورنتو إن حالة الفتاة حرجة.

وأضاف للصحفيين في موقع إطلاق النار "نبحث في كل الدوافع المحتملة… ولا نستبعد أي احتمالات".

وأظهرت لقطات سيارات شرطة وإطفاء وهم يهرعون إلى موقع إطلاق النار في شرق تورونتو الذي تقع فيه العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر التي يرتادها الكثيرون.

وقالت الشرطة إن المسلح استخدم مسدسا في إطلاق النار. وذكرت تقارير سابقة أن المصابين تسعة.

وذكرت وحدة التحقيقات الخاصة أن إطلاقا النار بدأ في الحي اليوناني بالمدينة مضيفة أن المسلح سار في الشارع المزدحم وأطلق النار على مجموعات من الناس.

ويوجد في شارع دانفورث، حيث وقع الهجوم، الكثير من المطاعم التي ترتادها العائلات ليلا.

وقالت وحدة التحقيقات الخاصة إن المشتبه به (29 عاما) تبادل إطلاق النار مع الشرطة ثم فر وجرى العثور عليه قتيلا في وقت لاحق.

وتعاني تورونتو من ارتفاع حاد في أعمال العنف باستخدام الأسلحة النارية هذا العام. وأظهرت بيانات للشرطة الأسبوع الماضي أن عدد القتلى من أعمال عنف بأسلحة نارية في المدينة ارتفع بنسبة 53 % ليسجل 26 قتيلا حتى الآن في 2018 مقارنة بذات الفترة من العام الماضي فيما زاد عدد وقائع إطلاق النار بنسبة 13%.

ونشرت السلطات في المدينة نحو 200 شرطي اعتبارا من 20 يوليو/ تموز بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار التي وقعت في الآونة الأخيرة ويلقي مسؤولو المدينة بمسؤوليتها على عصابات إجرامية.

المصدر : رويترز
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