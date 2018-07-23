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سياسة

شاهد: مئات اللاجئين السوريين يغادرون لبنان عائدين لوطنهم

23/7/2018

غادر مئات اللاجئين السوريين بلدة عرسال اللبنانية الحدودية، الاثنين، عائدين إلى سوريا في إطار حملة للحكومة اللبنانية تحثهم على العودة لبلدهم.

وتجمع اللاجئون في شاحنات ومركبات محملة بمتاعهم من حشايا النوم وأثاث أثناء انتظارهم إجراءات تسجيل أسمائهم لدى الأمن اللبناني.

وبينما يجلس لاجئ سوري عائد يدعى محفوظ الخطيب إلى جوار زوجته في مركبة قال "شعور لا يوصف والله، الواحد بيرجع ع بلده، ع ناسه، ع حبايبه، ع أهليته كلها هونيك، (شو أكثر شيء مشتاقين بسوريا؟). للأهل".

وأضاف الخطيب "أول شيء رح أبوس تراب سوريا، وفي المستقبل بدنا نرجع نشتغل ونضبط وضعنا".

وعاش الخطيب وزوجته وأطفالهما الخمسة، الذي ولد أصغرهم في لبنان وعمره ثلاث سنوات الآن، في جبل لبنان منذ خمس سنوات قبل انتقالهم إلى عرسال منذ شهر في إطار استعدادهم للعودة إلى سوريا.

وتغادر أُسرة الخطيب لبنان بشاحنة صديق عائدين لبيتهم في يبرود بسوريا.

وعلى مقربة منهم انتظر لاجئ سوري عائد يدعى شحادة دوره لمغادرة لبنان، ومعه أبناء إخوته، ليعود إلى زوجته وأطفاله في سوريا. وجاء شحادة للبنان في 2014 بينما ظلت أسرته في سوريا وكانت تزوره بين فترة وأخرى.

وحول ما سيفعلونه عقب عودتهم قالت لاجئة سورية عائدة تدعى فاطمة عبد الله: "الله بيدبرنا، متل ما دبرنا حالنا هون بندبر حالنا هونيك. بنرجع ع بلادنا ع أرضنا ع وطننا".

ويمثل اللاجئون العائدون نسبة لا تكاد تُذكر بين مليون لاجئ سوري مسجلين يعيشون في أنحاء لبنان بينهم ألوف في عرسال. وأوضح رئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في البقاع أن المفوضية لم تشارك في تنظيم رحلات العودة هذه.

المصدر : رويترز
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