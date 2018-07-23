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سياسة

شاهد: حافلات مجانية في الخليل القديمة تعزيزا للوجود الفلسطيني

23/7/2018

يأمل مسؤولون في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة أن يُسّهل تسيير حافلات مجانية من منطقة باب الزاوية إلى البلدة القديمة، حيث الحرم الإبراهيمي، الحركة على الزوار والمصلين.

ويضم الخط حافلتين تعملان بالكهرباء بتمويل ذاتي من البلدية وغرفة تجارة وصناعة الخليل بلغ 53 ألف دولار.

وتقول البلدية إنها تهدف إلى تشجيع الناس على التردد أكثر على البلدة القديمة.

وقال محمد الحرباوي رئيس الغرفة التجارية في الخليل إن الهدف "هو تعزيز الوجود الفلسطيني، أن تكون هذه المنطقة منطقة جاذبة للتسوق وسهولة الوصول لها من خلال تسيير  الحافلتين".

وقال مراد أبو رجب وهو مهندس من بلدية الخليل "هي كانت رؤية مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة الخليل وبلدية الخليل على تعزيز الحياة السياحية وحتى نستفيد من الحياة السياحية في تعزيز الحياة الاقتصادية ودعم وصمود أهلنا في البلدة القديمة".

وقالت عجوز فلسطينية إن توفير الحافلتين مفيد خاصة لكبار السن مما يعانون من صعوبة في المشي وسهل عليها التردد على المدينة القديمة والحرم الإبراهيمي.

وبالرغم من أن أصحاب المحلات في البلدة القديمة بالخليل يأملون في أن تسهم هذه الخطوة في زيادة المتسوقين وبالتالي إنعاش أعمالهم، يخشى بعض أهل الخليل من أن تتسبب هذه الخدمة في كسل الناس وتدفعهم للتخلي عن المشي.

والخليل هي أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويقدر عدد سكانها بنحو 200 ألف نسمة. ويعيش نحو ألف مستوطن إسرائيلي في وسط المدينة القديمة تحت حماية نحو 800 جندي.

المصدر : رويترز
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