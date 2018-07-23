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سياسة

ترمب لروحاني: إياك أن تهدد أمريكا

23/7/2018

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأحد) الرئيس الإيراني حسن روحاني من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.

ترمب يهدد روحاني:
  • ترمب في تغريدة على تويتر "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".
  • تغريدة ترمب جاءت بعد تحذير روحاني ترمب من تبني سياسات عدائية ضد طهران.
  • ترمب "لم نعد دولة تتهاون مع كلامكم المختل بشأن العنف والموت.. احترسوا!".
  • روحاني كان قد صرح بأن "الحرب مع إيران هي أم كل الحروب" لكنه لم يستبعد السلام بين البلدين.
بومبيو يطلب دعما دوليا:
  • قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي من أجل حملتها لممارسة أقصى درجات الضغط على إيران.
  • وفي كلمة أمام الجالية الإيرانية الأمريكية أضاف بومبيو أن واشنطن تسعى لخفض صادرات طهران من النفط إلى أقرب ما يكون من الصفر بحلول الرابع من نوفمبر/ تشرين المقبل.
  • وعادت العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين منذ مايو/ آيار، عندما أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران.      
تهديد روحاني:
  • الرئيس الإيراني حذر نظيره الأمريكي من مواصلة السياسات العدائية ضد بلاده.
  • روحاني قال لترمب أمام حشد من الدبلوماسيين: "يا سيد ترمب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".
  • وأضاف روحاني ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب.
المصدر : وكالات
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