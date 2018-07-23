ترمب لروحاني: إياك أن تهدد أمريكا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الأحد) الرئيس الإيراني حسن روحاني من تهديد الولايات المتحدة مرة أخرى.
ترمب يهدد روحاني:
- ترمب في تغريدة على تويتر "إياك وأن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".
- تغريدة ترمب جاءت بعد تحذير روحاني ترمب من تبني سياسات عدائية ضد طهران.
- ترمب "لم نعد دولة تتهاون مع كلامكم المختل بشأن العنف والموت.. احترسوا!".
- روحاني كان قد صرح بأن "الحرب مع إيران هي أم كل الحروب" لكنه لم يستبعد السلام بين البلدين.
بومبيو يطلب دعما دوليا:
- قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على دعم دولي من أجل حملتها لممارسة أقصى درجات الضغط على إيران.
- وفي كلمة أمام الجالية الإيرانية الأمريكية أضاف بومبيو أن واشنطن تسعى لخفض صادرات طهران من النفط إلى أقرب ما يكون من الصفر بحلول الرابع من نوفمبر/ تشرين المقبل.
- وعادت العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين منذ مايو/ آيار، عندما أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
تهديد روحاني:
- الرئيس الإيراني حذر نظيره الأمريكي من مواصلة السياسات العدائية ضد بلاده.
- روحاني قال لترمب أمام حشد من الدبلوماسيين: "يا سيد ترمب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".
- وأضاف روحاني ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب.