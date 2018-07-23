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سياسة|الفلبين

الفلبين: البرلمان يصادق على قانون الحكم الذاتي لشعب مورو

23/7/2018

قال مراسل الجزيرة إن مجلس الشيوخ الفلبيني صادق على القانون التأسيسي للحكم الذاتي لشعب مورو في مينداناو المسلمة جنوبي الفليبين.

ويُــعد القانون دستورا جديدا يمنح الأقلية المسلمة حكما ذاتيا ويأتي بعد عقدين من المفاوضات وبعد اثنين وأربعين عاما من توقيع أول اتفاق سلام بين مسلحي جبهة مورو والحكومة.

ومن المقرر أن يوقع الرئيس رودريغو دوتيرتيه على القانون اليوم الإثنين ليصبح ساريا.

وتأتي هذه الخطوة "التاريخية" بعد 42 عاما من أول اتفاق وقع بين مسلمي مورو والحكومة الفلبينة في طرابلس الغرب عام 1976.

وسيتم تنظيم استفتاء في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بشأن موافقة المسلمين في مورو على أمرين، وهما اعتبار ما جاء في القانون التأسيسي الجديد دستورا لمناطقهم، والثاني ضم مناطقهم للنظام السياسي الجديد الذي سيحل محل الحكم الذاتي الحالي المعروف بمنطقة الحكم الذاتي في مينداناو المسلمة القائم منذ العام 1990.

المصدر : الجزيرة
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