وسائل إعلام عبرية: القاهرة تهدد حماس من أجل اسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن تحذير السلطات المصرية، الجمعة الماضية، لحركة حماس من أن إسرائيل سوف تشن حربا على غزة خلال ساعتين إذا قامت حماس بالرد على الغارات الاسرائيلية.

وذكرت القناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي أن مصر هددت بفرض عقوبات على حركة حماس مالم تقم الأخيرة بوقف عمليات إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة إلى داخل حدود إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الأحد عن تقرير القناة العاشرة قوله إن حركة حماس طلبت من إسرائيل تخفيف القيود المفروضة علي تدفق البضائع لقطاع غزة، إضافة إلى فتح معبر رفح الحدودي بين مصر والقطاع، والضغط علي الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلنته حماس ولم تؤكده إسرائيل دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الجمعة الماضية حيث تزايدت المخاوف من وقوع صراع عسكري واسع النطاق في غزة عقب مقتل الجندي الإسرائيلي آفيف ليفي (21 عاما) من مستوطنة بتاح تكفا الجمعة علي يد قناص فلسطيني من داخل غزة.

وأوضحت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت في تغطياتها خلال الساعات الماضية أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن هجوم القناص الذي أسفر عن مصرع الجندي الإسرائيلي تم تنفيذه بناء على أوامر من مسؤولين ميدانيين في حركة حماس وليس بأمر مباشر من قيادة الحركة.

وكشف التقرير أن وقف إطلاق النار تم الحفاظ عليه بدرجة كبيرة يوم أمس السبت، على الرغم من قيام الدبابات الإسرائيلية المتمركزة على حدود قطاع غزة بإطلاق نيرانها مرتين على مواقع المراقبة التابعة لحركة حماس داخل القطاع.

من جهتها، أكدت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن يوم أمس (السبت) شهد لأول مرة منذ أسابيع ما وصفته بـ "أقل عدد" من الطائرات الورقية والبالونات التي يتم إطلاقها إلى داخل حدود الدولة العبرية من قطاع غزة، في إشارة واضحة إلى سريان التهدئة بين الجانبين.