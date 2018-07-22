نجاة نائب الرئيس الأفغاني من انفجار قرب مطار كابل (فيديو)

نجا نائب الرئيس الأفغاني، عبد الرشيد دستم من تفجير انتحاري قرب مطار كابل لدى عودته للبلاد بعد أكثر من عام قضاه في منفى بتركيا بسبب مزاعم عن تعذيب وانتهاكات ارتكبها بحق خصم سياسي

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الانفجار الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني قرب مطار كابل.

وذكرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لتنظيم الدولة أن الانتحاري فجر سترته الناسفة في "احتفال أقيم لاستقبال نائب رئيس أفغانستان" عبد الرشيد دستم لدى عودته للبلاد.

وغادر دستم المطار في موكب قبل دقائق فحسب من الانفجار الذي يقول مسؤولون إن انتحاريا نفذه على ما يبدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش إن ما يصل إلى عشرة أشخاص قتلوا وأصيبوا في الانفجار.

وذكر حشمت ستانكزاي المتحدث باسم شرطة كابول أن الانفجار وقع قرب البوابة الرئيسية للمطار حيث كان أنصار دستم ينتظرون لتحيته عند مرور موكبه في الطريق إلى وسط المدينة.

وقال "عدد القتلى والمصابين قد يزيد. وقع الانفجار فور مغادرة موكب دستم للمطار".

ولم يصب دستم بأذى وحيا أنصاره المحتشدين في مكتبه فيما بعد.

وينتمي دستم لعرقية الأوزبك وهو سياسي مخضرم لعب دورا على الساحة السياسية الأفغانية على مدى عقود.

وأغلقت السلطات أغلب المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي استعدادا لوصوله كما كثفت قوات الأمن وجودها في الشوارع، ما يظهر تزايد حدة التوتر في كابل.

وواجه دستم غضبا وانتقادات من دول مانحة غربية من بينها الولايات المتحدة بعد ورود تقارير في 2016 عن أن حراسه احتجزوا خصمه أحمد عشقي الذي تعرض للضرب والتعذيب وانتهاكات جنسية عنيفة.

ونفى دستم اتهامات عشقي لكنه غادر البلاد في مايو/ أيار من العام الماضي وسط مطالبات دولية بمحاسبته وقال إنه في رحلة علاجية في تركيا لم يعد منها إلا اليوم.