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ليبرمان: إسرائيل ستُعيد فتح معبر كرم أبو سالم إذا صمدت التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد الذي يتيح لسكان غزة الحصول على السلع وتصدير منتجاتهم
الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد الذي يتيح لسكان غزة الحصول على السلع وتصدير منتجاتهم
22/7/2018

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن إسرائيل ستعيد فتح معبر كرم أبو سالم وهو المعبر التجاري الرئيسي في قطاع غزة إذا صمدت التهدئة.

وأوضح ليبرمان عند المعبر أنه "إذا استمر الوضع الذي ساد أمس (السبت)، فسنسمح الثلاثاء بأن يستأنف معبر كرم أبو سالم نشاطه الطبيعي كما ستعود مناطق الصيد إلى المسافات السابقة نفسها"

وأضاف أن "المفتاح الأساسي لكل ذلك هو الهدوء، لا بالونات حارقة ولا مواجهات بالقرب من السياج ولا صواريخ ولا إطلاق نار".

وأغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيل معبر كرم أبو سالم ومنعت وصول الوقود وقلصت المساحة المخصصة للصيد من 17 كيلومترا إلى 11 كيلومترا في التاسع من يوليو/ تموز.

وكرم أبو سالم هو معبر الصادرات والواردات الرئيسي لنحو مليوني شخص يعيشون داخل قطاع غزة. وكانت تمر منه ما بين ألف إلى ألف ومئة شاحنة يومية في المعتاد، وخلال إغلاقه تراجعت أعداد الشاحنات يوميا إلى 140 شاحنة يوميا عبارة عن مساعدات إنسانية.

وتعاني غزة نقصا حادا في الكهرباء وتعتمد على المولدات في العديد من الحالات.

وحذر مسؤولون من الأمم المتحدة بأن القطاع يواجه نقصا خطيرا في الوقود يؤثر على عمل المستشفيات ومرافق المياه والنظافة الصحية، داعين إلى رفع القيود عن القطاع.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية جامي ماكغولدريك إن "إمدادات الوقود الطارئة التي تزود بها الأمم المتحدة المرافق الحساسة في غزة تنفد بسرعة".

ودعا إسرائيل إلى رفع القيود المفروضة على واردات الوقود إلى القطاع محذرا من أن المستشفيات قد تُجبر قريبا على إغلاق أبوابها بينما ستنفد الإمدادات الطارئة في مطلع أغسطس/ آب.

وقال في بيان إنه "نظراً لانقطاع الكهرباء نحو 20 ساعة في اليوم، وفي حال لم يأت الوقود فورا، فإن حياة الناس في خطر وخاصة المرضى الذين يعانون من حالات حرجة مثل مرضى القلب والكلى والمواليد الجدد في الرعاية المركزة".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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