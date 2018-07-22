فيديو: 31 سنة على استشهاد ناجي العلي: رحل ناجي ولم يرحل "حنظلة"

الفن هو البندقية والحبر رصاصها، بهذا اقتنع ناجي العلي، رسام الكاريكاتير الفلسطيني وراح يخوض حربه شاهدا وشهيدا، موجها رصاصات وريثه الرمزي "حنظلة" إلى الأنظمة الشمولية بعالمنا العربي

وعندما سُئل ناجي العلي عن موعد رؤية وجه حنظلة أجاب: عندما تصبح الكرامة العربية غير مهددة، وعندما يسترد الإنسان العربي شعوره بحريته وإنسانيته.

31 سنة على استشهاد رسام الكاريكاتير الفلسطيني "ناجي العلي"، ومازال الغموض حتى الآن يكتنف سبب اغتياله، إذ لقي مصرعه عن عمر يناهز 51 عاما بعد أسابيع قليلة من إطلاق النار عليه في 22 يوليو/ تموز 1987 في بريطانيا.

وكان قد تلقى تهديدات بالقتل بسبب رسومه الكاريكاتيرية التي سخر فيها من ساسة الشرق الأوسط.