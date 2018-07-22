البث الحي
سياسة|جنوب أفريقيا

شاهد: مقتل 11 في هجوم مسلح على حافلة في جنوب أفريقيا

22/7/2018

قال متحدث باسم الشرطة في جنوب أفريقيا (الأحد) إن مسلحين قتلوا 11 سائقا لسيارات أجرة لدى عودتهم إلى جوهانسبرغ من جنازة زميل لهم في كوازولو ناتال.

وكان السائقون، وهم أعضاء في رابطة لسائقي سيارات الأجرة، في حافلة صغيرة عندما هاجمهم مسلحون مجهولون وفتحوا عليهم النار.

وقال غاي نايكر المتحدث باسم شرطة كوازولو ناتال إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة الثامنة مساء (1800 بتوقيت غرينتش) الليلة الماضية.

وأضاف أن 11 شخصا لاحقوا حتفهم فيما أُصيب أربعة بإصابات خطيرة.

واستئجار الحافلات الصغيرة يشهد إقبالا كبيرا في جنوب أفريقيا وتشيع أعمال العنف بين جماعات تتنافس على الهيمنة على هذا النشاط المربح.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)