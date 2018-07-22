شاهد: مستوطنون يعتدون على أصحاب المحال بالقدس

اعتدت مجموعة من المستوطنين، الأحد، على فلسطينيين وأصحاب المحلات بسوق القطانين في القدس القديمة، وهي إحدى الطرق المؤدية لباحات المسجد الأقصى المبارك.

كما حاول المستوطنون الاعتداء على مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين، خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط بالقدس القديمة، وقاموا بالتشويش على المقابلات الصحفية التي كانت تُجريها وسائل الإعلام معه ومع مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، لإعاقة إجرائها.

ومنعت قوات الاحتلال مدير التعليم الشرعي ورئيس أكاديمية المسجد الأقصى الدكتور ناجح بكيرات، من دخول المسجد الأقصى بالتزامن مع الاقتحامات، كما اعتقلت طفلًا رفع العلم الفلسطيني في وجه المستوطنين داخل باحات الأقصى، وذلك بعد ساعات من اعتقال أربعة ناشطين، بينهم الناشطة المقدسية هنادي الحلواني.

جاء ذلك، في الوقت الذي اقتحم فيه 1023 مستوطنًا باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي رافقتهم من "باب المغاربة" وحتى "باب السلسلة"، الأحد.

ودعت مجموعات استيطانية لأوسع عمليات اقتحام اليوم بمناسبة ما يسمى ذكرى "خراب الهيكل" المزعوم، فيما تدّعي تقارير الجمعيات الاستيطانية أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون منذ بداية العام 2018 شكلت رقمًا قياسيًا لم يسجل منذ العام 1967.

وعززت قوات الاحتلال من وجودها في محيط المجموعات المتطرفة، وقيدت من حرية حراس المسجد، ومنعت مصلين فلسطينيين من الدخول، وأغلق الاحتلال الليلة الماضية شوارع وطرقا رئيسية وفرعية في المدينة، لتأمين مسيرات المستوطنين في البلدة القديمة باتجاه حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى).

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة في دائرة أوقاف القدس، إن أكثر من ألف مستوطن يهودي، اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح، ويؤدون صلوات تلمودية عند باب الرحمة، وقال إنها "استباحة خطيرة للمسجد".

وأشار إلى أن شرطة الاحتلال تعرقل عمل حراس الأقصى، وأضاف أن من بين المقتحمين النائب الإسرائيلي المتطرف يهودا غليك، ومجموعة من عناصر اليمين المتطرف الذين حاولوا تفجير المسجد الأقصى عام 1996.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى في ذكرى خراب الهيكل المزعوم (الأوقاف الفلسطينية)

وسادت حالة من التوتّر أجواء المسجد الأقصى، في وقت دعت فيه القوى الوطنية والإسلامية للنفير العام والرباط في المسجد للتصدي للمقتحمين.

ودعت وزارة الإعلام الفلسطينية في بيان الأحد، لوضع منظمات "الهيكل المزعوم" على لائحة الإرهاب الدولية، كونها تمارس كل أنواع العدوان والتحريض، وتشكل تهديدًا ضد الفلسطينيين ومقدساتهم.

وأكدت الوزارة أن دولة الاحتلال تشرعن المس بكل ما هو غير يهودي، مشددة على ضرورة وأهمية شدّ الرحال لـ"الأقصى" والرباط فيه، والتصدي للمستوطنين وإفشال مخططاتهم.

الخارجية الفلسطينية: يستدعي ردا عربيا وإسلاميا ودوليا

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، الأحد، أن هذا التصعيد يستدعي تعميق التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لمواجهة الاستهداف الاسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك وباحاته ومحيطه، ويتطلب أيضًا تحركًا عاجلًا من منظمة التعاون الإسلامي وقبل فوات الأوان، لوقف هذه المخططات المستمرة والممنهجة الهادفة إلى تطويع العرب والمسلمين للقبول بالتغييرات التدريجية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المسجد الأقصى.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، إن على المسلمين في فلسطين وخارجها العمل بحزم مع هذه الاقتحامات، وشد الرحال إلى الأقصى لصد "الهجمات المسعورة والخطيرة" ومواجهتها حفاظا على حق المسلمين الديني والتاريخي والسياسي فيه.

وشدد على أن الأقصى في هذه الأوقات يحتاج منا للعمل والجد وليس للتصريحات التي لا تجدي نفعًا في ظل هذا الاحتلال الذي يعمل على سرقة أرضنا وتاريخنا وأماكن عبادتنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى تحت حراسة الاحتلال (الأوقاف الفلسطينية)

الجهاد الإسلامي: إرهاب ديني لا يمكن السكوت عليه

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان "إن الذين يهرعون لإنقاذ إسرائيل من مأزق مسيرات العودة، عليهم أن يدركوا أن ما ترتكبه حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق القدس والأقصى لا يمكن أبدا السكوت عنه وأن استمرار العدوان على الأقصى سيؤدي إلى تصعيد كبير سيصل إلى كل مكان".

حركة حماس: إنذار بانتفاضة جديدة في القدس

من جانبها، حذرت حركة حماس من أن استمرار اقتحام المسجد الأقصى من قِبل "قطعان المستوطنين" ينذر بتفجير الأوضاع من جديد في وجه الاحتلال.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، إن اقتحام مئات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى صباح اليوم، عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني.

وقال إن "اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى عدوانٌ جديد على شعبنا، ما يتطلب وقفة جادة من أبناء الأمة ومن كل حر وغيور".

ودعا القانوع المقدسيين وأهالي الضفة الغربية للتصدي لاقتحامات المستوطنين والرباط في ساحات المسجد الأقصى وتصعيد انتفاضة القدس في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

خطيب المسجد الأقصى: شد الرحال

ومن جانبه اعتبر الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، أن الاقتحامات الإسرائيلية لا تتم إلا بحراسات مشددة من جنود الاحتلال، كونهم ليسوا أصحاب حق ومن يأتي للقدس ويرى أن القدس سجن كبير.

وأشار إلى أنه ليس أمامنا سوى شد الرحال لحماية المسجد الأقصى، موضحًا أن انشغال العالم العربي والإسلامي يشجع الاحتلال على تنفيذ مخططاته بسهولة ولكن أهل بيت المقدس سيصدون كل محاولة تعدٍ ومساس بحرمة المسجد المبارك.