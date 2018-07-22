شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى تحت حماية الاحتلال

قال مراسل الجزيرة إن أكثر من ألف مستوطن، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، الأحد، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأقصى قبل اقتحامات المستوطنين، وشرعت في تنفيذ حملة تمشيط وتفتيش داخله، وانتشرت في باحاته المختلفة بشكل واسع.

من جهتها، منعت قوات الاحتلال مدير التعليم الشرعي في الأوقاف الاسلامية الدكتور ناجح بكيرات من دخول الأقصى، كما منعت المصلين من الدخول إليه من كافة الأبواب، إلا بعد احتجاز بطاقاتهم الشخصية.

يشار إلى أن الجمعيات الاستيطانية المسماة بـ"منظمات الهيكل" دعت عبر مواقعها الإعلامية والتواصل الاجتماعي أنصارها وجمهور المستوطنين الى أوسع مشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى، الأحد، لإقامة طقوس وصلوات تلمودية خاصة بذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

في حين دعت مختلف القوى والمؤسسات المقدسية ونشطاء فلسطينيون، أهالي القدس والداخل المحتل وكل من يتمكن الوصول إلى باحات المسجد الأقصى، إلى شد الرحال والتوجه إلى الأقصى للرباط فيه والتصدي للمستوطنين.

وجاء في بيان القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، السبت، "إن اقتحامات المستوطنين بوتيرة متزايدة مقدمة بائسة للتقسيم الزماني والمكاني وفرض أمر واقع جديد، وإن ذلك يحتم علينا الالتفاف حول مسرى رسولنا وحمايته من أعداء البشرية والإنسانية".

وتابع البيان " إن الواجب الوطني والديني والأخلاقي يدعونا للجم هؤلاء الرعاع، وذلك من خلال التواجد والاحتشاد في باحات المسجد الأقصى المبارك وإعلاء التكبيرات، ومواجهة هذا العدوان البربري".

وأكدت القوى على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن المقدسات، محملة حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا العدوان الهمجي، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللمقدسات.

وتأتي دعوات المستوطنين في ظل تصعيد اقتحامات المسجد الأقصى برفقة وزراء حكومة الاحتلال وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي، فيما تدّعي تقارير الجمعيات الاستيطانية أن الاقتحامات التي نفذها المستوطنون منذ بداية العام 2018 شكلت رقمًا قياسياً لم يسجل منذ العام 1967، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

وأغلقت قوات الاحتلال العديد من شوارع القدس خاصة محيط البلدة القديمة للتسهيل على المستوطنين اقتحام القدس القديمة والتوجه إلى باحة حائط البراق.