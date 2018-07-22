شاهد: اعتقال مسلح بعد مواجهة دامية داخل متجر بكاليفورنيا

اعتقلت الشرطة الأمريكية، رجلا احتجز رهائن وتحصن داخل أحد المتاجر بلوس أنجلوس، السبت، منهية بذلك مواجهة استمرت ثلاث ساعات قتل خلالها المسلح إمرأة بالرصاص داخل المتجر.

وكانت الشرطة في مدينة لوس أنجلوس (أكبر مدن ولاية كاليفورنيا)، تطارد هذا الرجل بعد الاشتباه بأنه أطلق النار على جدته وعلى إمرأة أخرى في منطقة منفصلة من المدينة وقد تحطمت سيارته خارج أحد متاجر سلسلة تريدر جو، حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة قبل أن يدخل المتجر المزدحم.

وقال إريك غارسيتي رئيس البلدية والشرطة في مؤتمر صحفي، إن الرجل أصيب بالرصاص في ذراعه وتحدث مع الشرطة عبر الهاتف للتفاوض على استسلامه.

وخرج الرجل البالغ من العمر 28 عامًا من المتجر وأحاطت به الشرطة.

وقالت الشرطة على تويتر "أطلق المشتبه به النار على إمرأة داخل متجر تريدر جو. وأُعلنت وفاتها في موقع الحادث". ولم يتم الكشف عن هوية هذه المرأة.

وأظهرت مشاهد تم تصويرها من الجو في محطات (إن.بي.سي لوس أنجلوس) و(سي.بي.إس لوس أنجلوس) خلال المواجهة أشخاصًا يفرون من إحدى نوافذ المتجر باستخدام سلم من الحبال وقيام الشرطة بحمل أطفال إلى أماكن آمنة عبر ساحة لانتظار السيارات في حي سيلفر ليك بلوس أنجلوس.

وبعد مرور أكثر من ساعة على بدء المواجهة ظهر على شاشات التلفزيون بضع رهائن يغادرون المتجر من الباب الأمامي. وقال بعض الذين هربوا إنهم اختبأوا في الأماكن الخاصة بالموظفين في الجزء الخلفي من المتجر.