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سياسة

روحاني يحذر ترمب: لا تعبث بذيل الأسد

الرئيس الإيراني حسن روحاني
الرئيس الإيراني حسن روحاني
22/7/2018

ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن الرئيس حسن روحاني حذر نظيره الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، من مواصلة السياسات العدائية لطهران.

وقال روحاني: "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله أمام حشد من الدبلوماسيين الإيرانيين "يا سيد ترمب لا تعبث بذيل الأسد فهذا لن يؤدي إلا للندم".

وقال "ينبغي أن تعلم أمريكا أن السلام مع إيران هو السلام الحقيقي والحرب مع إيران هي أم كل الحروب".

وأضاف "لستم في موقع يسمح لكم بتحريض الأمة الإيرانية ضد أمن ومصالح إيران" في إشارة على ما يبدو لتقارير تحدثت عن جهود أمريكية لزعزعة استقرار الحكومة في إيران.

وفي سياق متصل، صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن لديه معلومات دقيقة حول مخطط أعدته الإدارة الأمريكية خلال العام ونصف العام الماضيين لشن هجوم عسكري على إيران، إلا أنه قال إن قادة الجيش رفضوا تنفيذه.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية اليوم الأحد عنه القول: "صحيح أن أمريكا لم تطلق تصريحات ظاهرة حول تهديدات عسكرية، إلا أن هناك معلومات دقيقة حول مخطط لشن هجوم على إيران، لكن قادة الجيش منعوا تنفيذه، لذلك ينبغي التحلي بالجهوزية لأي احتمال".

وتتخذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفا متشددا إزاء إيران وتسعى إلى فرض المزيد من العزلة عليها.

وأعلن ترمب من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في مايو/ أيار الماضي.

كما تحذر الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على الجهات التي تستورد النفط الإيراني بعد الرابع من نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، وهو الموعد الذي حدده ترمب لإعادة تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران. 

المصدر : الألمانية + رويترز
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