السلطات الجزائرية تعثر على فلسطينيين متوفيين بشقتيهما

عثرت السلطات الجزائرية (الأحد) على فلسطينيين متوفيين في شقتيهما بالعاصمة الجزائر، حسب ما أعلن مسؤول بالسفارة الفلسطينية هناك.

وقال أحمد أبو شاويش، مسؤول ملف الإعلام بالسفارة الفلسطينية في الجزائر، إن "السلطات الجزائرية عثرت، على الفلسطينيين سليمان الفرا ومحمد البنا متوفيين في شقتهما بالجزائر العاصمة".

وأكد أبو شاويش أنه "لم تكن هناك أي أثار للضرب أو الاعتداء على جثماني الفرا والبنا".

وأوضح أن المتوفين هما من سكان قطاع غزة.

من جانبه، قال عمر الفرا، شقيق المتوفي "سليمان"، إن "الاتصال مع شقيقي انقطع قبل يومين، ووجده أصدقاؤه متوفيا بشقته مع صديقه محمد البنا".

وأوضح أن السفارة الفلسطينية بالجزائر أبلغت عائلته أن سبب الوفاة هو "الاختناق بالغاز".

وذكر أن شقيقه مقيم في الجزائر منذ (7 أعوام)؛ بعد أن أنهي هناك دراسة الماجستير في العلوم السياسية تخصص علاقات دولية، ويعمل كذلك في التجارة.

وتابع أن شقيقه كان يستعد للقدوم إلى قطاع غزة لإقامة حفل زفافه إذ عقد قرانه قبل أربعة أشهر على فتاة من قطاع غزة.

في السياق نفسه، قال وائل البنا، شقيق المتوفي "محمد"، إن الأخير طبيب عام، ودرس الطب في الجزائر بمدينة وهران (شمال غرب).

وأفاد أن شقيقه وصل إلى العاصمة الجزائرية (الجمعة) الماضي، ليصطحب صديقه سليمان الفرا إلى جامعته في وهران من أجل تصديق شهادته.

وأشار إلى أن الاتصال انقطع مع شقيقه وصديقه الفرا، فجر (السبت) الماضي، قبل أن تبلغ العائلة الجهات المعنية بالجزائر والسفارة الفلسطينية، ليتم العثور عليهما متوفيان في شقة بالعاصمة الجزائر.

وأوضح أنه لم يتم إبلاغ العائلة بتفاصيل أكثر حول ظروف وفاتهما.

بدوره، قال مكتب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الجزائر (الأحد) إن "المتوفي الفرا يبلغ من العمر (33 عاما) وهو رئيس المكتب الحركي الطلابي المركزي بالجزائر (يتبع لفتح)".

وأوضح المكتب، في بيان أنه "تم العثور على الفرا وصديقه محمد حميد البنا متوفيان في مسكن الأول بمنطقة زِرَالدة (غرب العاصمة)".

ولفت إلى أن "تحقيقات الشرطة العلمية أكدت أن سبب الوفاة هو تسرب للغاز".