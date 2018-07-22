الأردن تسمح بمرور 800 من "الخوذ البيضاء" لتوطينهم بدول غربية

أعلنت الأردن، الأحد، أنها وافقت على مرور 800 من عناصر "الخوذ البيضاء" من الدفاع المدني السوري بمناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية محمد الكايد في بيان إن "الحكومة أذنت للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية هي بريطانيا وألمانيا وكندا".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أنه تم إجلاء 800 من عناصر "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم إلى الداخل الفلسطيني المحتل ونُقلوا بعدها إلى الأردن.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان "إنها خطوة إنسانية استثنائية"، مشيرًا إلى أن عناصر الخوذ البيضاء مهددون بالتسميم وبالقتل من جانب النظام السوري.

وأضاف أنه تم نقل هؤلاء الأشخاص إلى بلد مجاور لم يحدده وأن عملية الإجلاء جاءت بناء على طلب الولايات المتحدة وعدة دول أوربية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية إن الدول الغربية الثلاث "قدمت تعهدًا خطيًا ملزمًا قانونيًا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم"، مؤكدًا أنه "تمت الموافقة على الطلب لأسباب إنسانية بحتة".

وأكد أن "تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن"، وأوضح أن "هؤلاء المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر".

وحسب الكايد فإن "هؤلاء المواطنين السوريين الذي كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة، فروا بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري المدعوم من روسيا في تلك المناطق".

ولفت الناطق إلى أن "الاْردن التي تستضيف 1,3 مليون شقيق سوري لم ولن تتوانى عن أداء واجبها الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة".

ولم يوضح المتحدث مكان تواجد السوريين الـ800 الآن، أو يذكر تفاصيل حول ترتيبات عملية نقلهم من سوريا إلى الأردن، أو موعدها.

وأغلقت الأردن حدودها مع جارتها الشمالية، والتي يصل طولها إلى 375 كيلومترا، بعد تفجيرات الرقبان التي جرت في يونيو/حزيران 2016، وأودت بحياة 7 عسكريين أردنيين.

وتُعرف جماعة الخوذ البيضاء رسميا باسم الدفاع المدني السوري ولكنها تشتهر بخوذها البيضاء المميزة. وتقوم تلك الجماعة بعمليات إنقاذ في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بسوريا.

من جهته، أكد جيش الاحتلال أن "إسرائيل تحافظ على سياستها عدم التدخل في النزاع السوري ولا تزال تعتبر النظام السوري مسؤولًا عن كل الأعمال التي تحصل على الأراضي السورية".

وشدد على أن "هذه العملية لا تمثل تغيراً في سياسة إسرائيل التي ترفض استقبال اللاجئين السوريين على أراضيها".

وتحتل إسرائيل منذ عام 1967 جزءًا من مرتفعات الجولان السورية الواقعة على الحدود بين البلدين.