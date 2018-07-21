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سياسة|فرنسا

وزير الداخلية الفرنسي يواجه استجوابا في البرلمان بسبب حارس ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يرافقه حراسه الشخصيون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) يرافقه حراسه الشخصيون
21/7/2018

سيواجه وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم استجوابا من نواب البرلمان هذا الأسبوع مع توجيه انتقادات متزايدة للحكومة بسبب كبير الحراس الشخصيين للرئيس مانويل ماكرون.

وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع كبير الحراس الشخصيين للرئيس مانويل ماكرون الذي صُور وهو يضرب متظاهرا يوم عيد العمال في الأول من مايو/ أيار الماضي.

وسيقوم أعضاء في مجلس النواب باستجوابه (الاثنين) المقبل فيما سيستجوبه أعضاء في مجلس الشيوخ (الثلاثاء).

واحتجزت الشرطة ألكسندر بينالا، وهو مساعد منذ فترة طويلة لماكرون، أمس (الجمعة) لاستجوابه بعد نشر تسجيل فيديو يظهره وهو يرتدي خوذة شرطة مكافحة الشغب وبطاقة تعريف للشرطة وهو خارج الخدمة خلال مظاهرات الأول من مايو/ أيار الماضي في باريس.

وأوقف بينالا في البداية عن العمل 15 يوما ثم عاد للعمل.

لكن الرئاسة الفرنسية قالت أمس (الجمعة) بعد تعرضها لضغوط إنها قررت بدء إجراءات لفصله.

وفتح نواب تحقيقا برلمانيا في الواقعة نفسها وفي العقوبة المبدئية التي وقعت على بينالا وعدم إحالة السلطات له على الفور للجهات القضائية.

كما فتح المدعي العام في باريس تحقيقا أوليا أيضا.

وفي التسجيل الذي نشرته صحيفة لوموند (الأربعاء) الماضي، يظهر بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج ثم يضرب متظاهرا بعد ذلك.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية أمس (الجمعة) مقطعا ثانيا يظهر بينالا وهو يقود المرأة بعيدا بالقوة.

واحتجزت الشرطة أيضا رجلا آخر ظهر معه في المقطع المصور، كما تم إيقاف ثلاثة من ضباط الشرطة واحتجازهم من بينهم ضابطان يشتبه في أنهما زودا بينالا بلقطات للواقعة.

ووصف منتقدون لماكرون استجابته المتأخرة للأمر بأنها إشارة على انفصاله عن الواقع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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