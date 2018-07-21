مصر ترفض"قانون الدولة القومية" الإسرائيلي

أعربت مصر (الخميس) عن رفضها لـ "قانون الدولة القومية" للشعب اليهودي الذي أقرته إسرائيل الأسبوع الماضي ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر بموقعها على الإنترنت:

إن مصر ترفض القانون "لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

القانون ينطوي على "آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".

بيان الخارجية المصرية أشار إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل".

القانون له تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.

كما ندد الأزهر الشريف بالقانون في بيان، جاء فيه:

القانون "خطوة تنم عن عنصرية بغيضة".

البيان أكد أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه".

تفاصيل القانون: