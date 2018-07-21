البث الحي
سياسة

مسؤول العلاقات الخارجية بحركة "حماس": سنسقط "صفقة القرن"

21/7/2018

وصف مسؤول العلاقات الخارجية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، "صفقة القرن" بأنها مؤامرة تستهدف النيل من الأمة في مقتل، مؤكدا أن حركته ستسقط هذه الصفقة.

وشدد القيادي بحركة "حماس" خلال مشاركته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (السبت) في ملتقى أفريقي حول القدس على:
  • أن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ستسقط هذه الصفقة "التي لن يكتب لها النجاح تحت أي ظرف".
  • ضرورة أن تتحرك الأمة في هذا الوقت بالذات من أجل التصدي لكل محالات الاستيلاء على القدس.
  • دعوة المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة العمل من أجل تنشيط حملات مقاطعة إسرائيل في جميع أنحاء القارة السمراء، والتحرك بقوة لرفع الحصار المفروض على غزة.
  • الإشادة بالدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إفريقيا التي قاومت المستعمر قادرة على دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية.
معلومات أساسية:
  • فعاليات "الملتقى الأفريقي المقدسي الثالث" بدأت السبت في نواكشوط
  • الملتقى ينظمه "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، وهو هيئة موريتانية غير حكومية تعني بإقامة المهرجانات والأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية، وسبق أن شاركت في بعض قوافل كسر الحصار عن غزة.
  • يشارك في الملتقى وفود من 17 دولة أفريقية وقادة من "حماس" وأسرى فلسطينيون محررون.
  • المسؤول الإعلامي في "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" محمد يحيى ولد أبيه، قال إن المؤتمر سيستمر يومين وسيشهد جلسات نقاش تبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل الدعم الأفريقي لها وصمود غزة.
  •  وأضاف المسؤول الإعلامي: الملتقى يهدف في الأساس إلى تعزيز الاهتمام الأفريقي بالقضية الفلسطينية وجمع الأفارقة مع أصحاب الأرض والمقاومين من أجل نقاش سبل التصدي للاحتلال الإسرائيلي وحشد الدعم الأفريقي لفلسطين.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)