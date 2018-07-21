مسؤول العلاقات الخارجية بحركة "حماس": سنسقط "صفقة القرن"

وصف مسؤول العلاقات الخارجية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، "صفقة القرن" بأنها مؤامرة تستهدف النيل من الأمة في مقتل، مؤكدا أن حركته ستسقط هذه الصفقة.

وشدد القيادي بحركة "حماس" خلال مشاركته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (السبت) في ملتقى أفريقي حول القدس على:

أن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ستسقط هذه الصفقة "التي لن يكتب لها النجاح تحت أي ظرف".

ضرورة أن تتحرك الأمة في هذا الوقت بالذات من أجل التصدي لكل محالات الاستيلاء على القدس.

دعوة المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة العمل من أجل تنشيط حملات مقاطعة إسرائيل في جميع أنحاء القارة السمراء، والتحرك بقوة لرفع الحصار المفروض على غزة.

الإشادة بالدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إفريقيا التي قاومت المستعمر قادرة على دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية.

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