مسؤول العلاقات الخارجية بحركة "حماس": سنسقط "صفقة القرن"

وصف مسؤول العلاقات الخارجية بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان، "صفقة القرن" بأنها مؤامرة تستهدف النيل من الأمة في مقتل، مؤكدا أن حركته ستسقط هذه الصفقة.
وشدد القيادي بحركة "حماس" خلال مشاركته بالعاصمة الموريتانية نواكشوط (السبت) في ملتقى أفريقي حول القدس على:
- أن صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة ستسقط هذه الصفقة "التي لن يكتب لها النجاح تحت أي ظرف".
- ضرورة أن تتحرك الأمة في هذا الوقت بالذات من أجل التصدي لكل محالات الاستيلاء على القدس.
- دعوة المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة العمل من أجل تنشيط حملات مقاطعة إسرائيل في جميع أنحاء القارة السمراء، والتحرك بقوة لرفع الحصار المفروض على غزة.
- الإشادة بالدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إفريقيا التي قاومت المستعمر قادرة على دعم الشعب الفلسطيني والتصدي لكل الانتهاكات الإسرائيلية.
معلومات أساسية:
- فعاليات "الملتقى الأفريقي المقدسي الثالث" بدأت السبت في نواكشوط
- الملتقى ينظمه "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني"، وهو هيئة موريتانية غير حكومية تعني بإقامة المهرجانات والأنشطة الداعمة للقضية الفلسطينية، وسبق أن شاركت في بعض قوافل كسر الحصار عن غزة.
- يشارك في الملتقى وفود من 17 دولة أفريقية وقادة من "حماس" وأسرى فلسطينيون محررون.
- المسؤول الإعلامي في "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" محمد يحيى ولد أبيه، قال إن المؤتمر سيستمر يومين وسيشهد جلسات نقاش تبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل الدعم الأفريقي لها وصمود غزة.
- وأضاف المسؤول الإعلامي: الملتقى يهدف في الأساس إلى تعزيز الاهتمام الأفريقي بالقضية الفلسطينية وجمع الأفارقة مع أصحاب الأرض والمقاومين من أجل نقاش سبل التصدي للاحتلال الإسرائيلي وحشد الدعم الأفريقي لفلسطين.