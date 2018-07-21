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سياسة

شاهد: وصول أول دفعة من مهجري القنيطرة إلى شمال غرب سوريا

21/7/2018

وصل مئات من المقاتلين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، اليوم (السبت) إلى الأراضي التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا.

وجاء إجلاء هؤلاء من محافظة القنيطرة المحاذية للجولان الذي تحتله إسرائيل، بموجب اتفاق أبرمته روسيا حليفة النظام السوري، مع الفصائل المعارضة في المنطقة.

وينص الاتفاق الذي جاء في أعقاب حملة عنيفة، لقوات النظام السوري على المنطقة الحدودية في الجولان المحتل وبمساعدة روسية، إلى خروج المقاتلين إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية.

ووصلت الدفعة الأولى التي تنقل حوالي ألفين و800 شخص من مقاتلين ومدنيين إلى معبر مورك في ريف حماة الشمالي.

وتهدف قوات النظام السوري بدعم روسي إلى استعادة كامل جنوب البلاد، وبعد استعادة القنيطرة، يبقى التحدي الأكبر أمامها جيب صغير يسيطر عليه فصيل مبايع لتنظيم الدولة في ريف درعا الجنوبي الغربي.

وقتل 26 من المدنيين في قصف جوي عنيف استهدف أمس الجمعة آخر جيب يسيطر عليه تنظيم الدولة.

وتسيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية للجهة المحتلة من إسرائيل.

وكانت قوات النظام بدأت الأحد هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 90 في المئة من محافظة درعا المحاذية.

وتُعد روسيا اللاعب الأبرز في اتفاقات الجنوب السوري، على غرار مناطق أخرى أبرزها حلب (شمال) والغوطة الشرقية قرب دمشق.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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