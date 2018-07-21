دراسة: الإعلام الأمريكي منحاز ضد المسلمين بـ 357%

أظهرت دراسة حديثة، أن الإعلام الأمريكي يركز على "الهجمات الإرهابية " التي يرتكبها "مسلمون متطرفون" ويتجاهل تلك التي ينفذها إرهابيو اليمين المتطرف والبيض.

الدراسة أجراها باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية، ونشرت نتائجها صحيفة (غارديان) البريطانية، مساء أمس الجمعة.

فيما يلي أهم ما جاء بالدراسة الحديثة: