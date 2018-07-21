دراسة: الإعلام الأمريكي منحاز ضد المسلمين بـ 357%

أظهرت دراسة حديثة، أن الإعلام الأمريكي يركز على "الهجمات الإرهابية " التي يرتكبها "مسلمون متطرفون" ويتجاهل تلك التي ينفذها إرهابيو اليمين المتطرف والبيض.
الدراسة أجراها باحثون من جامعة ألاباما الأمريكية، ونشرت نتائجها صحيفة (غارديان) البريطانية، مساء أمس الجمعة.
فيما يلي أهم ما جاء بالدراسة الحديثة:
- أفادت الدراسة أن الإعلام الأمريكي أفرد مساحة لتغطية الهجمات التي ارتكبها "مسلمون متطرفون" تفوق بـ 357% حجم تغطيته للهجمات "الإرهابية "لغير المسلمين.
- أسند الباحثون نتائج دراستهم إلى كل الهجمات التي ارتكبت في الولايات المتحدة بين عامي 2006 و2015، حسبما ذكرت الصحيفة.
- وجدت الدراسة أن الهجمات التي نفذها غير مسلمين تلقت 15 عنوانًا رئيسيًا في الصحافة الأمريكية، في حين تصدرت الهجمات التي ارتكبها "مسلمون متطرفون" عناوين 105 وسيلة إعلام أمريكية.
- أشارت الدراسة إلى أن الهجمات التي نفذها إرهابيو اليمين المتطرف والبيض، مثّلت ضعفي ما ارتكبه المتطرفون المسلمون من هجمات بين عامي 2008 و2016.
- ينشط في الولايات المتحدة الأمريكية عدد من التنظيمات اليمينية المتطرفة، تنفذ بين الحين والآخر هجمات عنصرية ضد مسلمين ومواطنين أمريكيين من أصل أفريقي.