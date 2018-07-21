ترمب يرد على تسجيل صوتي بشأن علاقته بممثلة إباحية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، إن محاميه السابق مايكل كوهين، قام بعمل غير قانوني بعد أن سجل خلسة حديثا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال لممثلة إباحية، أقام معها ترمب علاقة مفترضة.

وفي أول رد فعل له على التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، كتب ترمب في تغريدة، "الخبر الجيد هو أن رئيسكم المفضل لم يفعل أي شيء خاطئ".

ترمب عبر تويتر: "رئيسكم المفضل لم يفعل أي شيء خاطئ".

وقالت الصحيفة إن التسجيل تم قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وضبطه محققو مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) خلال مداهمتهم لمكاتب المحامي كوهين.

وقال ترمب: "من غير المعقول أن تقتحم الحكومة مكتب محام (في الصباح الباكر) هذا أمر غير مسبوق".

وأضاف "والأمر غير المعقول أكثر هو أن يسجل محام حديثا لموكله، الأمر غير مسبوق إطلاقا، وقد لا يكون قانونيا".

والحديث الذي سُجل دار حول إمكانية دفع مال مقابل صمت فتاة الغلاف السابقة في مجلة بلاي بوي كارين ماك دوغال، التي تؤكد أنها أقامت علاقة "رومانسية دامت عشرة أشهر في عامي 2006 و2007" مع ترمب، الذي لم يكن قد دخل بعد عالم السياسة.

وقالت، ماك دوغال، إن العلاقة جرت بعد أن أنجبت زوجة الرئيس ميلانيا ابنه بارون. وصرحت لشبكة سي إن إن سابقا أنه حاول أن يدفع لها المال مقابل الجنس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المحادثات التي جرت بين ترمب وكوهين في سبتمبر/ أيلول 2016 كانت عن شراء حقوق قصة ماك دوغال التي باعتها قبل شهر من ذلك التاريخ إلى صحيفة "ناشونال إنكويرر" مقابل 150 ألف دولار.

ولم تنشر "ناشونال إنكويرر" القصة. ورئيس مجلس إدارة الشركة الأم "أميركان ميديا" هو صديق لترمب.

وأثارت تقارير (الجمعة) الأسئلة حول سبب نفي حملة ترمب أية معرفة بالصفقة بين ماك دوغال والإعلام الأمريكي عندما انكشفت وبينت مدى الضرر الذي يمكن لكوهين أن يتسبب به للرئيس.

وكان محامي ترمب الحالي رودي غولياني أكد لـ "نيويورك تايمز" وجود التسجيل، إلا أنه قال إنه يظهر أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ.

وحول زعم ترمب أن التسجيل قد يكون غير قانوني، فإن قانون ولاية نيويورك يسمح بتسجيل مكالمة هاتفية أو محادثة شخصية بعد موافقة أحد الطرفين، بحسب المحامي جون ب. هاريس الذي كتب مقالا حول المسألة في مطبوعة عن الأخلاقيات القانونية في نيويورك "نيويورك ليغال إيثكس ريبورتر".

إلا أنه قال إنه "لا يزال غير معروف ما إذا كان يمكن لمحام في نيويورك التسجيل من دون إذن مسبق، ومتى يمكن ذلك؟".

واستشهد بحالتين سابقتين تظهران أنه "رغم الاستخدام المتزايد للتسجيلات السرية من قبل أفراد العامة، فإنه من غير المسموح للمحامين التسجيل سرا لأطراف أخرى من دون مبرر إلا بإذن".

وداهم محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" منزل ومكتب كوهين في إبريل / نيسان بإيعاز من المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة 2016 وما إذا كانت حملة ترمب تواطأت مع موسكو.

وتقول وزارة العدل إن كوهين يخضع للتحقيق منذ أشهر بسبب تصرف جنائي يقوم على صفقاته الشخصية.

كما تركز النيابة على الأموال التي دفعها نيابة عن ترمب للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وغيرها من التعاملات المتعلقة بترمب.

وتزعم كل من دانيالز وماك دوغال أنهما أقامتا علاقة غرامية مع ترمب في الوقت نفسه تقريبا في العام 2016.