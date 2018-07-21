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سياسة

المرشد الإيراني: التفاوض مع أمريكا "خطأ واضح"

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي
21/7/2018

قال المرشد الإيراني علي خامنئي (السبت) خلال اجتماعه مع مسؤولين من وزارة الخارجية إن التفاوض مع الولايات المتحدة سيكون "خطأ واضحا" لأن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها.

وأضاف، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:
  • لا يمكن التعويل على كلمة الأمريكيين أو حتى توقيعهم، لذلك لا جدوى من التفاوض مع أمريكا.
  • موقف النظام هو موقف الرئيس، فلا نفط سيُصدَّر من المنطقة ما لم تصدر إيران نفطها.  
  • نفوذ إيران الإقليمي هو مصدر قوتها؛ ولهذا يحاول الأعداء استهدافه وتخريبه.
  • شيطنة إيران واتهامها بالإرهاب لن يغيـرا من قناعة الكثيرين بأن ما تقوم به السعودية في اليمن مجازر واضحة ضد المدنيين، والدول الغربية تعتبر شريكة في ذلك عبر دعمها العدوان السعودي هناك.

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية للأنباء، أن مسلحين قتلوا عشرة من الحرس الثوري الإيراني في هجوم على موقع حدودي مع العراق (السبت) وذلك في أحدث اشتباك دموي في المنطقة التي تنشط فيها جماعات مسلحة من المعارضة الكردية.

ونقلت الوكالة عن بيان للحرس الثوري، قوله إن العديد من "الإرهابيين" المهاجمين قتلوا أيضا في المعركة التي شهدت كذلك تفجير مستودع للذخيرة.

وقال المسؤول الأمني المحلي، حسين خوش إقبال، للتلفزيون الرسمي إن 11 عضوا من متطوعي قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري قتلوا في اشتباك خلال الليل في منطقة ماريفان، ملقيا بمسؤولية مقتلهم على مسلحين من حزب الحياة الحرة الكردستاني المعارض.

وينشط حزب الحياة الحرة الكردستاني على المنطقة الحدودية إلى جانب جماعات مسلحة كردية أخرى مقرها شمال العراق.

ويسعى الحزب إلى حكم ذاتي لأكراد إيران وله صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وقال الحرس الثوري هذا الشهر إنه قتل ثلاثة مسلحين في عملية أمنية قرب الحدود مع العراق كما وردت أنباء عن مقتل تسعة مسلحين على يد الحرس الثوري الشهر الماضي في منطقة أخرى على الحدود.

وليس هناك تنسيق يذكر بين القوات الإيرانية والعراقية فيما يتعلق بأمن الحدود.

وقال وزير المخابرات والأمن الداخلي في إيران، محمود علوي (الثلاثاء) الماضي إن قوات الأمن في جنوب غرب إيران اعتقلت أربعة يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وكانوا يخططون لشن هجمات.

وفي يونيو/ حزيران 2017، شن مسلحون من "تنظيم الدولة الإسلامية" هجمات منسقة على مبنى البرلمان في طهران وضريح مرشد الثورة الإسلامية في إيران الخميني جنوبي العاصمة، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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