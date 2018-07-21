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سياسة|السعودية

السعودية: اعتقال مدرس سابق في المسجد النبوي

21/7/2018

أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر اعتقال الشيخ علي الغامدي، المدرسِ السابق في المسجد النبوي.

وأشار حساب "معتلقي الرأي" في تغريدة إلى أن الشيخ الغامدي اعتُـقل مع أخيه ومحاميه، إضافة إلى نحو 5 من المشايخ والطلبة الذين كانوا في منزله عندما دهمه أفراد من جهاز أمن الدولة.

ولم تعلن السلطات السعودية عن اعتقال الشيخ الغامدي حتى الآن، وكانت قد اعتقلت قبل نحو أسبوع الشيخ سفر الحوالي وأسرته عقب نشره كتاب " المسلمون والحضارة الغربية".
وتشن السلطات السعودية منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد حملة اعتقلت خلالها المئات من العلماء والباحثين والإعلاميين والكتاب.

https://twitter.com/bin_kfit/status/1020553654896680960?ref_src=twsrc%5Etfw

والشيخ علي الغامدي هو أحد علماء السعودية المرموقين، كان يدرس في المسجد النبوي، وشارك في دار الإفتاء بالحج، ودرس بجامعة الإمام، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية.

وللشيخ الغامدي العشرات من الكتب والأبحاث والحلقات التليفزيونية وتتلمذ على يديه العديد من العلماء والدعاة في السعودية والعالم العربي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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