السعودية: اعتقال مدرس سابق في المسجد النبوي

أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر اعتقال الشيخ علي الغامدي، المدرسِ السابق في المسجد النبوي.

وأشار حساب "معتلقي الرأي" في تغريدة إلى أن الشيخ الغامدي اعتُـقل مع أخيه ومحاميه، إضافة إلى نحو 5 من المشايخ والطلبة الذين كانوا في منزله عندما دهمه أفراد من جهاز أمن الدولة.

🔴 تأكد لنا اعتقال الشيخ علي بن سعيد الحجاج الغامدي (المدرّس بالمسجد النبوي سابقاً) مع أخيه ومحاميه، إضافة إلى نحو 5 من المشايخ وطلاب العلم الذين كانوا موجودين في منزل الشيخ أثناء مداهمته من قبل قوة تابعة لما يُسمى "أمن الدولة".#جمعة_المعتقلين5 pic.twitter.com/KkpY2bMMcX — معتقلي الرأي (@m3takl) July 20, 2018

ولم تعلن السلطات السعودية عن اعتقال الشيخ الغامدي حتى الآن، وكانت قد اعتقلت قبل نحو أسبوع الشيخ سفر الحوالي وأسرته عقب نشره كتاب " المسلمون والحضارة الغربية".

وتشن السلطات السعودية منذ صعود الأمير محمد بن سلمان إلى ولاية العهد حملة اعتقلت خلالها المئات من العلماء والباحثين والإعلاميين والكتاب.

#اعتقال أخي الشيخ الفقيه د.علي بن سعيد الحجاج من أعيان #غامد #الملد وأفاضلهم علماوخلقاوفضلا

درس في ج الإمام في الرياض والمدينةوفي الحرم النبوي وفصل في1416لقوله الحق

له6كتب ومئات الدروس وأشرف على رسائل كثيرة،وله تلاميذ مشاهير

ثم عمل محاميا وتدرب عنده كثير من الحقوقيين

فك الله أسره pic.twitter.com/vaV0uKoHKw — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 21, 2018

https://twitter.com/bin_kfit/status/1020553654896680960?ref_src=twsrc%5Etfw

والشيخ علي الغامدي هو أحد علماء السعودية المرموقين، كان يدرس في المسجد النبوي، وشارك في دار الإفتاء بالحج، ودرس بجامعة الإمام، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية.

وللشيخ الغامدي العشرات من الكتب والأبحاث والحلقات التليفزيونية وتتلمذ على يديه العديد من العلماء والدعاة في السعودية والعالم العربي.