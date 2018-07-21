إندبندنت: بريطانيا يمكنها الاستفادة من تعامل قطر مع الحصار

قالت صحيفة ذي إندبندنت إنه يمكن لرئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي أن تتعلم دورسا من طريقة تعامل قطر من الحصار المفروض عليها في فترة ما بعد الانسحاب من الاتحاد الأوربي.

وأضافت الصحيفة أن ما تحلت به الدوحة من مرونة وإصرار في التعامل مع الضغوط غير العادية التي فرضتها عليها جاراتها وسط ظروف إقليمية متغيرة، يشكــّـل مثالا يمكن أن تحتذيه المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الشرخ بين قطر وجيرانها أكثر حدة وصعوبة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، في ظل فرض أربع دول حصارا على قطر هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وأوضحت ذي إندبندنت أن الحصار على قطر فصل عائلات عبر حدود الدول، وقطع التواصل بين المؤسسات، ورغم ذلك واجهته قطر بانفتاح على العالم، فرفعت القيود عن التأشيرات، وعززت التزامها بحقوق الإنسان وحرية التعبير، رغم الانتقادات التي ما زالت تتعرض لها بهذا الشأن.

ونبهت الصحيفة أنه على بريطانيا أن تكون أكثر انفتاحا في مواجهة "بريكست" وأن تزيد من استثماراتها، وأن تجتذب العقول والمواهب العلمية، لا أن تطردها.