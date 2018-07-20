14 جريحا في هجوم بسكين داخل حافلة بألمانيا

ذكرت صحيفة "لوبكر نخرشتين" المحلية في ألمانيا أن رجلا مسلحا بسكين هاجم ركابا في حافلة في مدينة لوبك شمال البلاد (الجمعة).

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا على الأقل اثنان منهم في حالة خطيرة قبل أن تعتقل الشرطة المهاجم.

وقالت شرطة ولاية "شلسفيج هولشتاين" إن الهجوم لم يُسقط قتلى وأكدت احتجاز المشتبه به، ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة على "تويتر": "تم التغلب على المهاجم وهو قيد الاحتجاز. ما زلنا في الموقع ننقل التفاصيل من هناك".

ونقلت صحيفة "لوبكر نخرشتين" عن المدعية العامة، أولا هنجست قولها "لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية".

وذكرت الصحيفة أن المهاجم بدا في منتصف الثلاثينات من العمر ونقلت عن شاهد قوله: "أحد الضحايا كان قد تخلى للتو عن مقعده لامرأة مسنة عندما طعنه المهاجم في الصدر".

كما نقلت الصحيفة عن شهود، أن أحد الركاب ألقى بشنطة كان يحملها أرضا وسحب منها سلاحا أبيض، وهاجم به الركاب بشكل عشوائي.

وحين أوقف السائق الحافلة، تعرض بدوره للهجوم، حسب شاهد آخر. بعد أن قام بفتح أبواب الحافلة لإفساح المجال أمام الركاب للنزول منها.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الشاهد لوثار اتش. البالغ السابعة والثمانين من العمر قوله إن: "الركاب سارعوا إلى القفز من الحافلة وهم يصرخون. كان الأمر مخيفا. وكان المهاجم يحمل سكين مطبخ".

ووصل عناصر من الشرطة إلى المكان واعتقلوا المعتدي، حسب الشاهد نفسه.

وقال المتحدث ديرك دوربوك لصحيفة بيلد إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بمحطة للحافلات في حي كويكنيتس في لوبك.

وقالت شرطة ولاية "شلسفيج هولشتاين" التي تقع فيها لوبك، في "تغريدة" في وقت سابق إن الشرطة نشرت عددا كبيرا من أفرادها في المدينة.

ولم تُعرف بعد دوافع هذا الاعتداء، إلا أنه يأتي في أجواء توتر تسود ألمانيا بعد اعتداءات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا بالسلاح الأبيض، قام بها أشخاص مسلحون.

ففي يونيو/حزيران 2018، أعلنت الشرطة إحباط هجوم لتفجير "قنبلة بيولوجية" واعتقل تونسي يشتبه بانتمائه إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" كان قد وصل إلى ألمانيا عام 2015 ويشتبه بأنه كان يسعى لإعداد قنبلة بمادة الريسين السامة.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2016، قام تونسي كان يقود شاحنة بدهس متسوقين في سوق الميلاد في برلين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا. وتبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤولية الاعتداء.

وفي نهاية يوليو/تموز 2017، قام شاب رُفض طلبه للجوء، بقتل شخص بطعنات سكين داخل سوبرماركت وجرح ستة أخرين.

وإضافة إلى الاعتداء بشاحنة في برلين تبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" أيضا عام 2016 اعتداء في هامبورغ (شمال)، واعتداء بقنبلة في انسباخ (جنوب) أوقع 15 جريحا إضافة إلى مقتل المعتدي، واعتداء بفأس وقع في مقاطعة بافاريا أوقع خمسة جرحى.

وتبقى ألمانيا هدفا لاعتداءات مجموعات مسلحة، لمشاركتها في قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في سوريا والعراق.