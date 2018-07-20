البث الحي
سياسة|ألمانيا

14 جريحا في هجوم بسكين داخل حافلة بألمانيا

جرحى في ألمانيا إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة
جرحى في ألمانيا إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة
20/7/2018

ذكرت صحيفة "لوبكر نخرشتين" المحلية في ألمانيا أن رجلا مسلحا بسكين هاجم ركابا في حافلة في مدينة لوبك شمال البلاد (الجمعة).

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا على الأقل اثنان منهم في حالة خطيرة قبل أن تعتقل الشرطة المهاجم.

وقالت شرطة ولاية "شلسفيج هولشتاين" إن الهجوم لم يُسقط قتلى وأكدت احتجاز المشتبه به، ولم تدل الشرطة بمزيد من التفاصيل.

وقالت الشرطة على "تويتر": "تم التغلب على المهاجم وهو قيد الاحتجاز. ما زلنا في الموقع ننقل التفاصيل من هناك".

ونقلت صحيفة "لوبكر نخرشتين" عن المدعية العامة، أولا هنجست قولها "لا يمكن استبعاد شيء بما في ذلك أن تكون هناك خلفية إرهابية".

وذكرت الصحيفة أن المهاجم بدا في منتصف الثلاثينات من العمر ونقلت عن شاهد قوله: "أحد الضحايا كان قد تخلى للتو عن مقعده لامرأة مسنة عندما طعنه المهاجم في الصدر".

كما نقلت الصحيفة عن شهود، أن أحد الركاب ألقى بشنطة كان يحملها أرضا وسحب منها سلاحا أبيض، وهاجم به الركاب بشكل عشوائي.

وحين أوقف السائق الحافلة، تعرض بدوره للهجوم، حسب شاهد آخر. بعد أن قام بفتح أبواب الحافلة لإفساح المجال أمام الركاب للنزول منها.

ونقلت الصحيفة أيضا عن الشاهد لوثار اتش. البالغ السابعة والثمانين من العمر قوله إن: "الركاب سارعوا إلى القفز من الحافلة وهم يصرخون. كان الأمر مخيفا. وكان المهاجم يحمل سكين مطبخ".

ووصل عناصر من الشرطة إلى المكان واعتقلوا المعتدي، حسب الشاهد نفسه.

وقال المتحدث ديرك دوربوك لصحيفة بيلد إن الشرطة طوقت المنطقة المحيطة بمحطة للحافلات في حي كويكنيتس في لوبك.

وقالت شرطة ولاية "شلسفيج هولشتاين" التي تقع فيها لوبك، في "تغريدة" في وقت سابق إن الشرطة نشرت عددا كبيرا من أفرادها في المدينة. 

ولم تُعرف بعد دوافع هذا الاعتداء، إلا أنه يأتي في أجواء توتر تسود ألمانيا بعد اعتداءات عدة خلال السنوات القليلة الماضية، خصوصا بالسلاح الأبيض، قام بها أشخاص مسلحون.

ففي يونيو/حزيران 2018، أعلنت الشرطة إحباط هجوم لتفجير "قنبلة بيولوجية" واعتقل تونسي يشتبه بانتمائه إلى "تنظيم الدولة الإسلامية" كان قد وصل إلى ألمانيا عام 2015 ويشتبه بأنه كان يسعى لإعداد قنبلة بمادة الريسين السامة.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2016، قام تونسي كان يقود شاحنة بدهس متسوقين في سوق الميلاد في برلين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا.  وتبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤولية الاعتداء.

وفي نهاية يوليو/تموز 2017، قام شاب رُفض طلبه للجوء، بقتل شخص بطعنات سكين داخل سوبرماركت وجرح ستة أخرين.

وإضافة إلى الاعتداء بشاحنة في برلين تبنى "تنظيم الدولة الإسلامية" أيضا عام 2016 اعتداء في هامبورغ (شمال)، واعتداء بقنبلة في انسباخ (جنوب) أوقع 15 جريحا إضافة إلى مقتل المعتدي، واعتداء بفأس وقع في مقاطعة بافاريا أوقع خمسة جرحى.

وتبقى ألمانيا هدفا لاعتداءات مجموعات مسلحة، لمشاركتها في قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)