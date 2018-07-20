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سياسة

واشنطن تايمز: الجيوش العربية عاجزة عن سحق وكلاء إيران

محللون: هجمات الحوثيين قد تهدف إلى إيصال رسالة لأمريكا أن صراع مع إيران يشعل المنطقة.
محللون: هجمات الحوثيين قد تهدف إلى إيصال رسالة لأمريكا أن صراع مع إيران يشعل المنطقة.
20/7/2018

قالت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية يبدو أن الجيوش العربية المسلحة أمريكيا ليست كافية لسحق وكلاء طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ودللت الصحيفة على ما خلصت إليه بسيطرة المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران على المناطق الرئيسية في اليمن، رغم الهجوم الشديد من القوات العسكرية السعودية والإماراتية المدعومة من الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن محللين إقليميين أن البيت الابيض يجب أن يتعامل مع هذه الحقيقة وهو يدفع بحلفائه الخليجيين للعب دور محوري في تنفيذ وعد الرئيس ترمب بمواجهة التدخل الايراني في سوريا والعراق ولبنان واليمن.

وتابعت الصحيفة أن محدودية مقاربة واشنطن، وفقا لمصادر الأمن القومي، هي الأوضح في اليمن، حيث شنت القوات السعودية والإماراتية هجوماً شرسا الشهر الماضي على مدينة الحديدة الاستراتيجية.

ولكن مع توقف الهجوم الآن فإن الإيرانيين يتذوقون نصرًا صغيرًا ضد ترمب أو على الأقل يفرحون لحقيقة أن الغارات السعودية وحدها غيرُ قادرة على إنهاء دعم طهران لوكلائها في اليمن.

المصدر : صحف أجنبية
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