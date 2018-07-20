مؤسسة مرتبطة بآل سعود تشارك "إندبندنت" لإصدار مواقع بأربع لغات

قالت صحيفة غارديان البريطانية إن شركة لها صلات وثيقة بالعائلة الحاكمة في السعودية عقدت شراكة مع "إندبندنت" البريطانية لإصدار أربعة مواقع إلكترونية بلغات مختلفة.

وأضافت غارديان أن شراكة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق مع "إندبندنت" تتضمن إطلاق مواقع في الشرق الأوسط بأربع لغات هي العربية والفارسية والأوردو والتركية في صفقة تسير تساؤلات حول التأثير المتنامي للتمويل الخليجي للإعلام البريطاني.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن هذه المواقع ستكون ذات علامة تجارية مستقلة، فإن محتواها سوف يتم إنتاجه بالكامل من قبل صحفيين تابعين للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، هي شركة نشر كان رئيسها حتى وقت قريب الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وغادرها لتولي وزارة الثقافة السعودية.

وكان الأمير بدر قد تصدر عناوين الصحف العالم الماضي عندما دفع 450 مليون دولار للوحة "المسيح المخلص" للفنان ليوناردو دافنشي في صفقة قيل إنها لولي عهد السعودية محمد بن سلمان بحسب الغارديان.

وفي الصيف الماضي استحوذ رجل أعمال سعودي يدعى سلطان أبو الجديل على 30% من أسهم إندبندنت، ويعتقد أنه يعمل لدى "الأهلي كابيتال" وهي ذراع البنك التجاري الوطني الذي كانت تسيطر عليه الحكومة السعودية.

وقالت غارديان إن التساؤلات ستثار حول القرار التحريري الذي ستتخذه إندبندنت مع شركة لها صلات قوية مع الحكومة السعودية.

وأشارت غارديان إلى أن منظمة مراسلون بلا حدود وضعت المملكة العربية السعودية في المرتبة 169 من بين 180 دولة على مؤشرها العالمي لحرية الصحافة، وأنها بلد ليس لديها إعلام مستقل.