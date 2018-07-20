البث الحي
سياسة

كندي مسلم يصارع الموت بعد هجوم "إسلاموفوبي" في تورنتو

الكندي الفلسطيني محمد أبو مرزوق في المستشفى
الكندي الفلسطيني محمد أبو مرزوق في المستشفى
20/7/2018

يصارع كندي من أصل فلسطيني الموت في أحد مستشفيات مدينة تورونتو بعد الاعتداء عليه بالضرب من كنديين من أصل بولندي.

وتعرض محمد أبو مرزوق، 39 عاما، للضرب خلال نزهة مع أسرته، ونقلت وكالة الأناضول عن زوجته ديانا العطار أنها وأطفالها، 4 و6 سنوات، لم يتمكنوا بعد من التغلب على الصدمة النفسية لما حدث، مضيفة أن الأمر الوحيد الذي يفكرون به حاليا هو أن يخرج زوجها من الغيبوبة بسلام.

وأوضحت ديانا أنها وعائلتها كانوا في السيارة استعدادا للمغادرة عندما سمعوا صوتا كما لو أن أحدا يركل السيارة من الخلف، وشاهدوا شخصا يصرخ في وجههم.

وأضافت "نزل زوجي من السيارة وسأل ما الأمر، وهنا ظهر شخص آخر وبدأ الاثنان في ضرب زوجي وطرحاه أرضا، خرجت أنا أيضا من السيارة وبدأت أصرخ لطلب العون، وأخذ المهاجمان في توجيه الشتائم لنا والصياح (إرهابيون، عودوا إلى حيث أتيتم، عرب إرهابيون)، وبدأت ابنتاي في البكاء والصراخ من الخوف، وبدأ زوجي في النزيف من رأسه وأذناه بسبب الضرب".

ويقول فؤاد يوجال، صديق العائلة ذو الأصول التركية، إنه مع سماعه صراخ ديانا طلبا للمساعدة هرع لنجدة صديقه، وتلقى هو الآخر نصيبه من ضربات المهاجمين.

وأضاف أنه يعيش في كندا منذ 39 عاما ومنذ تعرض صديقه للهجوم بدأ يشعر بالخوف على عائلته.

وتابع "نعم توجد إسلاموفوبيا في كندا، وأنا الآن أخاف على عائلتي، كما نسمع عن ذلك في الأخبار، ولكن لم أتخيل أبدا أن بإمكان البشر حمل كل هذا القدر من الكراهية بداخلهم".

وأضافت زوجته معلا يوجال "علاوة على ما تعرضنا له فإن الصدمة التي عاشها الأطفال مؤلمة للغاية".

وألقى ضباط الشرطة القبض على المهاجمين، وهما شقيقان كنديان من أصل بولندي، جانيس كورهامزيتش (19 عاما)، وأدم كورهامزيتش (27 عاما)، وقررت المحكمة إخلاء سبيلهما بشكل مشروط، على أن يمثلا مرة أخرى أمام المحكمة في 14 من أغسطس/ أب المقبل. 

وكتب وزير المواطنة والهجرة الكندي أحمد حسين، على وسائل التواصل الاجتماعي معقبا على الهجوم "كان هذا عملا مرعبا ولا معنى له. لا مكان لأي نوع من الكراهية في كندا".

وطالب إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين المسؤولين بتطبيق "أقصى العقوبات المنصوصة في القانون على الفاعلين، لإرسال رسالة قوية ضد الكراهية والتعصب".

وأكد أن المجلس سيتابع تطورات الواقعة ودعا المسلمين ليكونوا أكثر وعيا تجاه أي هجمات محتملة.

وتم تدشين حملة على الإنترنت لمساعدة أسرة أبو مرزوق، قدم من خلالها حتى الآن ألف و900 شخص من عدة دول بينها كندا والولايات المتحدة وبريطانيا، مساعدات مادية للأسرة، ومن المزمع أن تستخدم المساعدات لتغطية تكاليف الرعاية الصحية لمحمد أبو مرزوق، وتلبية احتياجات أسرته.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)