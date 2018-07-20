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سياسة

فيديو: استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

20/7/2018

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي قطاع غزة، وقالت حماس إن ثلاثة من الشهداء من أعضائها، وقال سكان ومسعفون إن القتيل الرابع مدني.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان مقتضب نشرته على موقعها الرسمي إنها "تزف المجاهدين شعبان أبو خاطر ومحمد أبو فرحانة ومحمود قشطة الذين ارتقوا في قصف صهيوني لنقطتي رصد للمقاومة شرق خانيونس ورفح".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق عن "استشهاد الفلسطينيين الثلاثة، وإصابة شخص واحد، بجراح حرجة، في استهداف إسرائيلي على الحدود الشرقية" من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وقال بيان للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف عدة أهداف على طول الحدود مع قطاع غزة، ردا على "عملية إطلاق نار (نفذها فلسطينيون) تجاه قوة من الجيش في جنوب قطاع غزة".

وأضاف "أغارت طائرات ودبابات جيش الدفاع على ٨ أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".

ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق النار على القوة الإسرائيلية.

ولوح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال جولة في منطقة غلاف غزة اليوم بتنفيذ "حملة عسكرية مؤلمة وواسعة النطاق" ضد قطاع غزة، ودعا ليبرمان إلى وقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة، وقال إن "السكان في منطقة غلاف غزة اضطروا لاستخدام الملاجئ 20 مرة في نهاية الأسبوع الماضي".

وتزامن التصعيد مع بدء توافد الفلسطينيين نحو مخيمات العودة المُقامة على طول السياج الحدودي شرقي قطاع غزة للمشاركة في "مسيرات العودة".

المصدر : الأناضول
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