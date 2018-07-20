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سياسة

غزة: "لن تمر المؤامرة" جمعة جديدة ضمن مسيرات العودة

تقوم هيئة مسيرات العودة منذ أيام بالتحشيد للمشاركة في مسيرة العودة للضغط بشكل كبير على الاحتلال الاسرائيلي من أجل كسر الحصار
تقوم هيئة مسيرات العودة منذ أيام بالتحشيد للمشاركة في مسيرة العودة للضغط بشكل كبير على الاحتلال الاسرائيلي من أجل كسر الحصار
20/7/2018

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة اليوم الجمعة، في فعاليات "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين" ضمن الجمعة الـ 17 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار دعت للحشد والمشاركة الواسعة في الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية(صفا).     

وجددت الهيئة التأكيد على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها؛ وهي" حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الأمريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين".

ومن المقرر أن يبدأ الوجود في المخيمات مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في الثلاثين من آذار/مارس الماضي وتخللتها مصادمات بين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي راح ضحيتها 147 فلسطينيا وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة.  

المصدر : الألمانية
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