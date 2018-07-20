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سياسة

غرق 11 على الأقل في انقلاب قارب بولاية ميزوري

20/7/2018

لقي 11 شخصا حتفهم واعتبر آخرون في عداد المفقودين بعد أن انقلب قارب سياحي وغرق في بحيرة بولاية ميزوري الأمريكية وسط أجواء عاصفة.

وقال "دوج ريدر" قائد شرطة مقاطعة ستون للصحفيين إن سبعة أشخاص نقلوا للمستشفى بعد الواقعة التي تعرض لها قارب (رايد ذا داكس) في بحيرة تيبل روك بالمقاطعة القريبة من مدينة برانسون.

وأوضح ريدر في مؤتمر صحفي لاحق أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في الحادثة وأن الغواصين سيستأنفون جهود البحث مرة أخرى في الصباح.

وذكرت دائرة الإطفاء بالمقاطعة عبر تويتر أن طواقم الطوارئ تعاملت مع الحادثة بعد السابعة بقليل من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (0000 بتوقيت جرينتش) بعدما اجتاحت عواصف رعدية المنطقة.

وكان هناك أطفال بين 31 شخصا كانوا على متن القارب في بحيرة تيبل روك في جنوب الولاية، ولم يؤكد قائد الشرطة ما إذا كان هناك أطفال من بين القتلى.

 وقالت محطة تلفزيون "كيه واي تي في " إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وهبت رياح عاتية وعواصف رعدية عبر المنطقة في وقت الحادث، في وقت مبكر وبلغت سرعة الرياح أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، واقتلعت بعض الأشجار وتضررت خطوط الكهرباء جراء العواصف.

ولا يزال القارب نفسه مغمورًا، مع وجود طواقم الإنقاذ، ومن بينهم غواصون، في مكان الحادث. 

المصدر : وكالات
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