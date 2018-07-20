شاهد: روسيا تختبر نظاما صاروخيا للدفاع

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يصور ما تقول إنه عملية اختبار ناجحة لنظام دفاعي صاروخي جرى تحديثه.

ويأتي نشر الفيديو بعد يوم من نشر الوزارة سلسلة من مقاطع الفيديو تظهر اختبارات وعمليات لجيل جديد من الأسلحة النووية والتقليدية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/ آذار عن مجموعة من الأسلحة النووية الجديدة، في واحد من أكثر خطاباته عدائية منذ سنوات.

وقال بوتين في خطابه إنه يمكن لتلك الأسلحة أن تضرب تقريبا أي هدف في العالم وأن تراوغ النظام الدفاعي الصاروخي الذي تطوره الولايات المتحدة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها البحرية تسلمت في النصف الأول من العام الحالي عددا من السفن الحربية بالإضافة إلى 49 صاروخًا مجنحًا من طراز "كاليبر".

ويتم استخدام صواريخ "كاليبر" من على الغواصات النووية وسفن السطح، ويصل مداها إلى 2500 كيلومتر.