شاهد: بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القنيطرة

بدأ في سوريا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات النظام والمعارضة المسلحة في ريف مدينة القنيطرة.

شوهد قرويون سوريون اليوم (الجمعة) وهم يغادرون منازلهم في قرية القحطانية على الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة، حيث تقرر إجلاء المقاتلين إلى شمال سوريا بموجب اتفاق.

وأفاد مراسل الجزيرة في سوريا أن 24 حافلة تقل قوات من المعارضة المسلحة بدأت تتحرك من بلدة ام باطنة في الجولان السوري المحتل باتجاه إدلب شمال سوريا بعد اتفاق مع قوات النظام لإنهاء القتال في المنطقة.

ووافق مقاتلو المعارضة في القنيطرة القريبة من الجولان (الخميس) إما على قبول العودة إلى حكم الدولة أو المغادرة إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد.

وتتجمع حافلات اليوم الجمعة في محافظة القنيطرة الجنوبية على الحدود مع اسرائيل، تمهيداً لبدء عملية اجلاء المقاتلين والمدنيين الى شمال سوريا بموجب اتفاق أبرمته روسيا مع الفصائل.

وناشدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة جميع الأطراف في سوريا توفير ممر آمن لـ140 ألف مدني نزحوا بسبب القتال، في الجنوب الغربي حتى يتمكنوا من الحصول على المساعدات والمأوى.

ومن المقرر أن يبدأ مقاتلو المعارضة السورية عملية اجلاء المنطقة الحدودية لمرتفعات الجولان التي تحتلها اسرائيل يوم الجمعة متجهين إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال بموجب اتفاق سيعيد سيطرة رئيس النظام السوري بشار الأسد على الحدود.

وتستعد دمشق لاستعادة السيطرة على الحدود مع مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل في هجوم اجتاح جنوب غرب سوريا بمساعدة القوة الجوية الروسية.

وتسيطر الفصائل المعارضة منذ سنوات على الجزء الأكبر من محافظة القنيطرة وضمنه القسم الأكبر من المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحاذية للجهة المحتلة من إسرائيل.

وكانت قوات النظام بدأت الأحد هجوماً على مواقع سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة القنيطرة بعدما استعادت أكثر من 90 في المئة من محافظة درعا المحاذية.

وتُعد روسيا اللاعب الأبرز في اتفاقات الجنوب السوري، على غرار مناطق أخرى أبرزها حلب (شمال) والغوطة الشرقية قرب دمشق.

ومن جانب آخر، استكمل فجر اليوم (الجمعة) وعلى جبهة أخرى في سوريا إنهاء تنفيذ اتفاق إجلاء سكان بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين في محافظة إدلب إلى مناطق سيطرة النظام في محافظة حلب.

وبموجب اتفاق بين روسيا وتركيا الداعمة للمعارضة، تم إجلاء 6900 شخص من مدنيين ومقاتلين موالين للنظام على متن 120 حافلة من البلدتين.