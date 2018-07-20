ترمب يتجاهل عاصفة الانتقادات ويدعو بوتين إلى واشنطن

أفادت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، عبر تويتر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيدعو نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف المقبل.

وقالت ساندرز إن رئيس الولايات المتحدة أقرّ في هلسنكي بأهمية استمرار الحوار على مستوى العمل بين موظفي مجلسي الأمن في البلدين.

وألقى ترمب وبوتين في وقت سابق الخميس بمسؤولية تشويه ما وصفاه بنجاح قمتهما الأولى على قوى داخل الولايات المتحدة، فيما عبّر ترمب عن تطلعه إلى عقد لقاء ثان مع بوتين.

ووجّه ترمب انتقادات حادة لوسائل الإعلام الإخبارية بعد أن وجد صعوبة هذا الأسبوع في تهدئة ضجة ثارت بسبب تقاعسه عن مواجهة بوتين بشأن تدخل موسكو في انتخابات 2016 خلال القمة التي جمعتهما في هلسنكي يوم الاثنين.

وكتب على تويتر قائلا "القمة مع روسيا نجحت نجاحا عظيما لكنها لم تكن ذلك مع عدو الشعب الحقيقي، وسائل إعلام الأخبار الكاذبة".

وفي موسكو قال بوتين إن قوى "نافذة" في الولايات المتحدة تحاول تخريب ما حققته القمة لكنه أضاف أن زعيمي البلدين مضيا قدما على كل الأحوال في تحسين العلاقات الأمريكية الروسية.

وتابع بوتين في تصريحات أدلى بها لدبلوماسيين روس من حول العالم "كانت ناجحة بشكل عام وأدت إلى بعض الاتفاقات المفيدة، بالطبع دعونا نرى كيف ستتطور الأحداث بعد ذلك" دون أن يفصح عن طبيعة الاتفاقات التي أشار إليها.

ولم يذكر بوتين أسماء لكنه تحدث عن سياسيين أمريكيين يضعون "مصالحهم الحزبية الضيقة" قبل مصالح الولايات المتحدة ولهم نفوذ كاف يسمح لهم بفرض "قصصهم" المشكوك فيها على ملايين الأمريكيين.

مدير المخابرات الأمريكية: لا أعلم ماذا حدث خلال اجتماع ترمب وبوتين

من جانبه قال مدير المخابرات الوطنية الأمريكية دان كوتس إنه لا يعلم ماذا حدث خلال الاجتماع الثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

مدير المخابرات الوطنية الأمريكية- دان كوتس

وقال كوتس خلال منتدى أسبن الأمني في كولورادو "حسنا أنتم على حق، لا أعلم ماذا حدث في ذلك الاجتماع" وأضاف "أرى أننا سنعرف المزيد بمرور الوقت وبعد أن تحدث الرئيس بالفعل عن بعض ما حدث، لكن هذا من صلاحيات الرئيس".

ويطلب جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس إجابات بشأن الاتفاقات التي ربما توصل إليها ترمب خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين يوم الاثنين واقتصر الحضور فيه على مترجمي الرئيسيين.

وواجه البيت الأبيض غضبا يتعلق بعدد من القضايا الخاصة بالقمة ومن بينها عدم مواجهة ترمب لبوتين بما توصلت إليه وكالات المخابرات الأمريكية بخصوص تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 واقتراح بوتين السماح للسلطات الروسية باستجواب مواطنين أمريكيين.

سناتور ديمقراطي: يتعين ألا يلتقي ترمب وبوتين في اجتماع ثنائي آخر

وفي ذات السياق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إنه يتعين على الرئيس دونالد ترمب ألا يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثنائي آخر إلى أن يعلم الأمريكيون ماذا دار خلال القمة الأولى بين الزعيمين في هلسنكي هذا الأسبوع.

تشاك شومر (وسط) زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ

وأوضح شومر في بيان "إلى أن نعرف ماذا حدث خلال الاجتماع الذي استمر ساعتين في هلسنكي، يتعين ألا تكون هناك أي لقاءات ثنائية أخرى للرئيس مع بوتين لا في الولايات المتحدة ولا روسيا ولا أي مكان آخر".