المحامي السابق لترمب سجل سرا محادثة بينهما بشأن ممثلة إباحية

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أحد المحامين السابقين للرئيس دونالد ترمب، سجل خلسة حديثا تطرق فيه الرجلان إلى دفع مال لفتاة غلاف سابقة في مجلة بلاي بوي، أقام معها ترمب علاقة مفترضة.

وهذه أبرز تفاصيل القصة: