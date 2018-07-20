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سياسة|السعودية

إغلاق سوق في الرياض بعد ظهور "إنفلونزا الطيور"

غلق محلات طيور في الرياض
غلق محلات طيور في الرياض
20/7/2018

أعلنت السلطات السعودية إغلاق أحد أسواق الطيور بالعاصمة الرياض بعد ظهور حالة لمرض أنفلونزا الطيور بالسوق.

وقالت أمانة منطقة الرياض في حسابها الرسمي على تويتر إنها قامت "بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات ذات العلاقة، بتطبيق خطة الطوارئ لمكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وإغلاق سوق العزيزية، بعد ظهور حالات إيجابية لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة H5N8".

إلا أن وزارة البيئة قالت في حسابها الرسمي على تويتر  إن عمليات الكشف والفحص النشط لأسواق وتجمعات بيع الطيور في المملكة أظهرت "إصابة واحدة" بالفيروس في سوق العزيزية للطيور بالرياض.

وأوضحت أنه "تم اكتشاف حالة إصابة بين البط، الذي يعتبر من الطيور الحاضنة للمرض من دون ظهور أعراض الإصابة".

وأضافت أنه جرى "تطبيق خطة الطوارئ المعدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، ومنع حركة الطيور في محيط السوق، بالإضافة إلى إغلاقه تماما، والتخلص الآمن من الطيور".

وقالت الوزارة إن آخر إصابة مسجلة لديها بالمرض، كانت في 17 من أبريل/نيسان الماضي. مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يسجل انتقال هذا النوع من المرض من الطيور إلى الإنسان.

ودعت الوزارة "ملاك الطيور ومن له علاقة بمشروعات الدواجن، لترك الذهاب إلى سوق العزيزية بالرياض خلال هذه الفترة، حتى انتهاء عمليات التطهير للموقع، حماية للطيور من انتقال المرض إليها".

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي
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