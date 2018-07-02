لوبيز أوبرادور.. أول يساري يُنتخب رئيسا للمكسيك

أعلنت هيئة الانتخابات المكسيكية رسميا فوز مرشح اليسار أندريس لوبيز أوبرادور في انتخابات الرئاسة في المكسيك بنسبة 53 بالمئة من الأصوات.

وهذه أبرز التطورات والمعلومات حول سباق الرئاسة في المكسيك: