لوبيز أوبرادور.. أول يساري يُنتخب رئيسا للمكسيك

أعلنت هيئة الانتخابات المكسيكية رسميا فوز مرشح اليسار أندريس لوبيز أوبرادور في انتخابات الرئاسة في المكسيك بنسبة 53 بالمئة من الأصوات.
وهذه أبرز التطورات والمعلومات حول سباق الرئاسة في المكسيك:
- هذه هي المرة الأولى في تاريخ المكسيك الحديث التي يتولى فيها شخص ينتمي لليسار رئاسة البلاد.
- حقق اليسار الممثل بحزب لوبيز أوبرادور "حركة التجديد الوطنية" (مورينا) أيضا نجاحا غير مسبوق في الولايات، وحصل على مقاعد ستة حكام من أصل تسعة جرى التنافس عليها في الانتخابات.
- مرشح حزب العمل القومي المحافظ ريكاردو أنايا حل في المرتبة الثانية بنسبة 22 بالمئة، بينما حل في المرتبة الثالثة مرشح الحزب الثوري المؤسساتي الحاكم خوسيه ميادي بنسبة 15 بالمئة وفقا لهيئة الانتخابات.
- الرئيس المنتخب أوبرادور تعهد في أول ظهور له وسط حشد من مناصريه، بمحاربة الفساد واعتماد إصلاحات مالية.
- مرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة في المكسيك أقر بهزيمته في الانتخابات.
- خوسيه أنطونيو ميادي مرشح الحزب الحاكم قال إن منافسه اليساري لوبيز أوبرادور حمل على عاتقه مسؤولية الحكومة المقبلة وتمنى له النجاح.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هنأ في تغريدة على تويتر أوبرادور بالفوز وقال إنه يتطلع للعمل معه.
- رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو هنأ أوبرادور بالفوز، مؤكدا أن كندا والمكسيك "صديقتان وشريكتان منذ فترة طويلة".
- يستشري الفساد في المكسيك وتستشري في البلد موجة عنف غير مسبوقة.
- وللمرة الأولى ستتولى امرأة هي العالمة كلاوديا شاينبوم (56 عاما) إدارة العاصمة بسكانها البالغ عددهم 20 مليون نسمة.
- سيحصل لوبيز اوبرادور الذي سيتولى مهامه في كانون الاول/ديسمبر المقبل، على الأغلبية في مجلس النواب بـ 250 مقعدا على الأقل.
- جرت المنافسة في الانتخابات على أكثر من 18 ألف منصب بينها مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 128.
- شكل العنف محور الحديث خلال الحملة الانتخابية حيث طال عددا كبيرا من المرشحين أو الناشطين على الأرض.
- الحملة الانتخابية الأخيرة اعتبرت "الأكثر دموية" في تاريخ المكسيك وشهدت اغتيال 145 سياسيا على الاقل — بينهم 48 مرشحا أو شخصية كانت تنتوي الترشح.
- قتل أكثر من 200 ألف شخص في البلاد منذ 2006 وبدء الحرب ضد تهريب المخدرات بمساعدة الجيش.