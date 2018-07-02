شاهد: مقتل 20 في انفجار بأفغانستان استهدف أقلية السيخ

قال مسؤولون محليون إن انفجارا وقع في وسط مدينة جلال أباد بشرق أفغانستان (الأحد) أودى بحياة ما لا يقل عن 20 شخصا، بينهم أفراد من أقلية السيخ.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار إن الانفجار، الذي وقع بعد ساعات من زيارة الرئيس أشرف غني لجلال أباد، ألحق أضرارا بالمتاجر والمباني في أنحاء ميدان المخابرات في المدينة.

وقتل في الانفجار سياسي يمثل أقلية السيخ.

وأفاد مسؤولون بأن القتيل هو أوتار سينغ خالسا، الذي كان يخطط للترشح في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/ تشرين أول.

وقال غلام صانايا ستانيكزاي قائد شرطة ننكرهار إن الانفجار نفذه مهاجم انتحاري استهدف مركبة تقل أفرادا من أقلية السيخ كانوا متوجهين للقاء الرئيس.

وذكر مسؤولون أن عشرة من القتلى على الأقل من السيخ.

وأفغانستان دولة ذات أغلبية مسلمة لكن عددا قليلا من الهندوس والسيخ لا يزالون في البلاد.

وثمة مقعد مخصص في البرلمان الأفغاني لعضو من أقليتي السيخ والهندوس الصغيرتين.

لكن أعدادا متزايدة من السيخ والهندوس انتقلوا إلى الهند، وطنهم الروحي، بسبب ضعف التمثيل.

وأكد مسؤولون في السفارة الهندية في كابول مقتل عشرة من السيخ ونددوا "بالهجوم الإرهابي" في جلال أباد.

وقالت السفارة على تويتر "الهجوم يسلط الضوء على الحاجة لمعركة عالمية موحدة ضد الإرهاب الدولي دون تمييز وعلى محاسبة الذين يدعمون الإرهاب بأي شكل كان".

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في ننكرهار إنعام الله ميخائيل أن 20 شخصا أصيبوا.

وقال مسؤولون إن عدد الضحايا كان ممكنا أن يكون أعلى بكثير لو لم يتم إغلاق أغلب مناطق المدينة استعدادا لزيارة غني، الذي لم يكن موجودا في منطقة الانفجار.