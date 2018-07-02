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سياسة|تايلاند

شاهد: العثور على 13 مفقودا منذ 9 أيام في كهف بتايلند

2/7/2018

أعلنت السلطات التايلندية، اليوم الاثنين، العثور على 12 طفلا ومدربهم الخاص بكرة القدم أحياء، بعد اختفائهم تسعة أيام داخل كهف في مدينة شيانغ راي، شمالي البلد الآسيوي.

وبدأت عملية بحث دولية منذ أن اختفت المجموعة داخل الكهف.

وقال محافظ المدينة، نارونغساك أوسوتاناكورن: "تم العثور على الأطفال (تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما) ومدربهم (25 عاما) قرب منطقة تسمى شاطيء باتايا"، بحسب صحيفة "بانكوك بوست" المحلية (خاصة).

وأضاف أن "البحرية التايلندية عثرت على المفقودين الـ13، وعليهم علامات البقاء على قيد الحياة.. وجدناهم بأمان، وسنعتني بهم حتى يستطيعون الحركة".  

وأوضح نارونغساك أن المفقودين حوصروا داخل كهف في منطقة "ماي ساي"، بمدينة شبانغ راي، منذ 23 يونيو/ حزيران الماضي.

ويوم السبت قبل الماضي، قرر نحو 12 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما زيارة الكهف بعد جلسة تدريبية، واختفوا عن الأنظار منذ ذلك الحين حتى ظهورهم اليوم.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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