"تويتر" يغلق حسابات لقيادات حماس وحزب الله بطلب إسرائيلي

قالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إن شركة المدونات القصيرة "تويتر"، أغلقت مؤخرا حسابات لقادة بمنظمتي "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبنانية، استجابة لطلب وزيرها، جلعاد أردان.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب إن أردان قدم إلى شركة (تويتر) قائمة بأسماء 40 حسابا لشخصيات مرتبطة بحركة "حماس"، ومنظمة حزب الله، وأن شركة "تويتر" أغلقت 35 حسابا منها.

ويتضح من القائمة التي تضمنها تصريح وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن الحسابات تعود للقيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إسماعيل هنية، خالد مشعل، عزت الرشق، حسام بدران، صلاح البردويل، فتحي حماد، فوزي برهوم، أسامة حمدان، سامي أبو زهري، طاهر النونو، روحي مشتهى، موسى أبو مرزوق، حسين أبو كويك، وحسابات للحركة بلغات مختلفة.

أما الشخصيات من منظمة حزب الله التي تم طلب إغلاق حساباتها فهي: نعيم قاسم، سلام الفحام، وحسابات للمنظمة بلغات مختلفة.