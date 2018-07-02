البث الحي
سياسة

"تويتر" يغلق حسابات لقيادات حماس وحزب الله بطلب إسرائيلي

موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
موقع "تويتر" حظر عشرات الحسابات الفلسطينية النشطة بالحديث حول مناهضة التطبيع العربي مع إسرائيل
2/7/2018

قالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية إن شركة المدونات القصيرة "تويتر"، أغلقت مؤخرا حسابات لقادة بمنظمتي "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبنانية، استجابة لطلب وزيرها، جلعاد أردان.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب إن أردان قدم إلى شركة (تويتر) قائمة بأسماء 40 حسابا لشخصيات مرتبطة بحركة "حماس"، ومنظمة حزب الله، وأن شركة "تويتر" أغلقت 35 حسابا منها.

ويتضح من القائمة التي تضمنها تصريح وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن الحسابات تعود للقيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إسماعيل هنية، خالد مشعل، عزت الرشق، حسام بدران، صلاح البردويل، فتحي حماد، فوزي برهوم، أسامة حمدان، سامي أبو زهري، طاهر النونو، روحي مشتهى، موسى أبو مرزوق، حسين أبو كويك، وحسابات للحركة بلغات مختلفة.

أما الشخصيات من منظمة حزب الله التي تم طلب إغلاق حساباتها فهي: نعيم قاسم، سلام الفحام، وحسابات للمنظمة بلغات مختلفة.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

مارادونا.. الأعلى موهبة وأكثر لاعبي كرة القدم وقوعا في الأزمات

مارادونا يحمل علم فلسطين (تويتر)

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)