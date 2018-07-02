النظام السوري يعلن استسلام بصرى الشام بريف درعا

منطقة جنوب غرب سوريا كانت مهدا للانتفاضة ضد الأسد عام 2011 والتي تحولت إلى صراع مستمر منذ سبع سنوات أودى بحياة ما يزيد على نصف مليون شخص ونزوح نحو نصف سكان سوريا قبل الحرب.